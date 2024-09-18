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أخبار مصر

من 250 قرشًا لـ 150 جنيها، رحلة صعود أسعار أنبوبة البوتاجاز خلال 33 عاما

أنبوبة البوتاجاز
أنبوبة البوتاجاز
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منذ عقود، كانت أنبوبة البوتاجاز رفيقًا دائمًا في كل منزل مصري، مصدرًا للحرارة والطعام الذي يجمع العائلة على المائدة. لكن هذا الرفيق الدائم تحول تدريجيًا إلى كابوس يؤرق مضاجع الملايين، مع ارتفاع أسعاره بشكل جنوني وغير مسبوق.

رحلة أرقام مرعبة

بدأت رحلة ارتفاع أسعار أنبوبة البوتاجاز في تسعينيات القرن الماضي، حيث شهدت زيادات تدريجية، لكنها كانت مجرد تمهيد لما هو آت، ففي السنوات الأخيرة، تسارعت وتيرة الارتفاع بشكل ملحوظ، لتصل إلى مستويات قياسية لم يشهدها المصريون من قبل.

 

أرقام صارخة تكشف حجم الكارثة

في الفترة من 1991 إلى 2012 ارتفع سعر البوتاجاز من 2.5 جنيه إلى 5 جنيهات، بنسبة زيادة 100%، وفي عام 2013 قفز السعر من 5 إلى 8 جنيهات، بزيادة 60%، ثم في عام 2016 ارتفع السعر من 8 إلى 15 جنيهًا، بزيادة 87.5%.

وشهد عام 2017 أكبر قفزة في تاريخ صعود أسعار أنابيب البوتاجاز، حيث ارتفع السعر من 15 إلى 30 جنيهًا، بزيادة 100%، وا استمر الارتفاع في عام 2018 ليصل إلى 50 جنيهًا، ثم وصل السعر في 2019 إلى 65 جنيهًا، وفي 2021 زادت أسعار أنبوبة البوتاجاز بنسبة 7.7% لتصل إلى 70 جنيهًا، وفي 2023 وصل سعر الأنبوبة إلى 100 جنيها.

وكانت الزيادة الأخيرة اليوم في 2024 إذ قررت الحكومة زيادة سعر أنبوبة البوتاجاز المنزلى مبلغ 50 جنيها لتتحرك من 100 جنيه إلى 150 جنيها تسليم المصنع بينما سيتم زيادة سعر أسطوانة البوتاجاز التجاري إلى 250 جنيها وذلك تنفيذا لخطة وزارة البترول لرفع الدعم عن المواد البترولية خلال الفترة المقبلة لتتماشى مع أسعار الوقود عالميا.

كل ما سبق هو أرقام مرعبة تكشف عن حجم المعاناة التي يعيشها المواطن المصري، حيث تضاعف سعر البوتاجاز أكثر من 29 مرة خلال ثلاثة عقود فقط.

تأثير عميق على حياة المواطنين

ولم تتوقف آثار ارتفاع أسعار البوتاجاز عند حدود الأرقام، بل امتدت لتؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، فباتت الوجبة اليومية تهديدًا حقيقيًا، وتقلصت موائد الطعام، وزادت الأعباء على كاهل الأسر، خاصة ذوي الدخل المحدود.

العوامل وراء الارتفاعات الجنونية

ويعد التضخم أحد أهم العوامل التي أدت إلى ارتفاع أسعار أنبوبة البوتاجاز على مر السنين، فارتفاع الأسعار بشكل عام يؤثر على تكلفة إنتاج وتوزيع البوتاجاز، وكون البوتاجاز منتجًا بتروليًا، فإن أي تقلبات في أسعار النفط العالمية تؤثر بشكل مباشر على تكلفته.

وعلى مر السنين، قامت الحكومة بتخفيض الدعم المقدم لأسطوانات البوتاجاز بشكل تدريجي، مما أدى إلى زيادة أعبائها على المواطنين، خاصة مع زيادة عدد السكان وارتفاع مستوى المعيشة، وزيادة الطلب على البوتاجاز، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار.
 

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