مع حلول العام الدراسي، محافظ الوادي الجديد يشهد توزيع المستلزمات المدرسية

شهد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، توزيع مستلزمات مدرسية مُقدّمة من مؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري للفئات الأولى بالرعاية تشمل (١٥٠٠ جاكت - ١٥٠٠ شنطة مدرسية - ١٥٠٠ حذاء) وذلك بالتزامن مع حلول العام الدراسي الجديد، بحضور محمد منير مدير عام التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

حيثُ ثمّن المحافظ الجهود الخيرية المُقدّمة من مؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري التابع لمشيخة الأزهر الشريف لدعم الحالات المستحقة بالمحافظة، والذي يشمل تقديم المساعدات الإنسانية والمادية لـ(٢٧١٣) أسرة بشكل شهري بإجمالي (٢٨) مليون جنيه سنويًا، بالإضافة لتجهيز العرائس وتوفير الكراسي الكهربائية المتحركة.

ووجه محافظ الوادي الجديد، عميق الشكر والتقدير لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف على جهود التعاون الصادق لمساندة الفئات الأولى بالرعاية وتخفيف العبء عنهم.