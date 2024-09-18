الأربعاء 18 سبتمبر 2024
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اقتصاد

يا ترى سعر كيلو الرز بكام النهاردة؟

سعر كيلو الرز بكام
سعر كيلو الرز بكام النهاردة، فيتو

سعر كيلو الرز بكام النهاردة، سجلت أسعار الأرز اليوم الأربعاء في الأسواق تباينًا ملحوظًا، باختلاف نوع الأرز ودرجة نقاءه وجودته، إذ يوجد في السوق المحلي أنواع متعددة من الأرز من إنتاج شركات مختلفة، إلى جانب الأرز المستورد.

سعر كيلو الرز بكام النهاردة، فيتو

 سعر الأرز اليوم الأربعاء في المحال التجارية

«فيتو» تستعرض أسعار الأرز اليوم الأربعاء في المحال التجارية والسلاسل الغذائية والهايبر ماركت في السطور الأتية:

سعر كيلو الرز بكام النهاردة، فيتو

أسعار الأرز السائب في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية

البداية مع أسعار الأرز السائب في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، إذ بلغ متوسط سعر الأرز السائب نحو 27.7 جنيه، وتتراوح أسعر كيلو الأرز السائب من 25 إلى 35 جنيهًا.

سعر كيلو الرز بكام النهاردة، فيتو

 أسعار الأرز المعبأ في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية

وعن مع أسعار الأرز المعبأ في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، إذ بلغ متوسط سعر الأرز المعبأ نحو 31 جنيهًا، وتتراوح أسعر كيلو الأرز المعبأ من 24 إلى 45 جنيهًا.

سعر كيلو الرز بكام النهاردة، فيتو

 سعر الأرز المعبأ في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية

ووفقًا للبوابة الحكومية؛ جاء سعر الأرز المعبأ لعدد من الشركات كالأتي: 

  1. بلغ متوسط سعر أرز السوهاجي نحو 35.2 جنيه، يتراوح سعر كيلو الأرز من 32 إلى 40 جنيهًا.
  2. بلغ متوسط سعر أرز الضحى  نحو 37.1 جنيه، يتراوح سعر كيلو الأرز من 30 إلى 45 جنيهًا.
  3. بلغ متوسط سعر أرز زمزم  نحو 34.8 جنيه، يتراوح سعر كيلو الأرز من 29 إلى 40 جنيهًا.
سعر كيلو الرز بكام النهاردة، فيتو

أسعار الأرز المعبأ في المحال التجارية والسلاسل الغذائية

وعن أسعار الأرز المعبأ في المحال التجارية والسلاسل الغذائية والهايبر مارك، فجاء كالأتي:

  • تراوح سعر أرز مصري ميس نور وزن 5 كيلوات من 139 جنيهًا إلى 168 جنيهًا.
  • بلغ سعر أرز مصري أبيض زمزم وزن 5 كيلوات نحو 160 جنيهًا.
  • بلغ سعر أرز الساعة وزن 5 كيلوات نحو 164 جنيهًا.
  • بلغ سعر أرز العراف وزن 5 كيلوات نحو 158 جنيهًا.
  • تراوح سعر أرز مصري رفيع توب فاليو وزن 5 كيلوات من 132.5 جنيه إلى 155 جنيهًا.
  • تراوح سعر أرز مصري توب فاليو وزن 5 كيلوات من 162.5 جنيه إلى 169 جنيهًا.
  • بلغ سعر أرز مصري توب فاليو وزن 10 كيلوات نحو 333 جنيهًا.
  • بلغ سعر أرز مصري الضحى وزن 5 كيلوات نحو 169 جنيهًأ.
سعر كيلو الرز بكام النهاردة، فيتو

سعر كيلو الأرز في المحال التجارية والسلاسل الغذائية

  1. بلغ سعر كيلو أرز مصري الفريدة نحو 27.5 جنيه.
  2. تراوح سعر كيلو أرز كامولينو مصري فاخر من 26.75 جنيه إلى 35 جنيهًا.
  3. بلغ سعر أرز مصري أبيض زمزم وزن كيلو نحو 32.5 جنيه.
  4. بلغ سعر أرز مصري الضحى وزن كيلو نحو 34 جنيهًا.
  5. بلغ سعر كيلو أرز الساعة نحو 33 جنيهًا.
  6. بلغ سعر أرز الفنان وزن كيلو نحو 30 جنيهًا.
  7. بلغ سعر كيلو أرز جاسمين الضحى نحو 140 جنيهًا.
سعر كيلو الرز بكام النهاردة، فيتو

أسعار كيلو الأرز في المحال التجارية والسلاسل الغذائية

بلغ سعر كيلو أرز الهواري نحو 35 جنيهًا.

بلغ سعر أرز المختار وزن كيلو نحو 35 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو الأرز من العراف نحو 31.5 جنيه.

تراوح سعر كيلو أرز مصر ميس نور من 28.5 جنيه إلى 35 جنيهًا.

بلغ سعر أرز مصري حبه حبه وزن كيلو نحو 34.75 جنيه.

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استقرار أسعار الأرز المحلي اليوم الأربعاء 18- 09- 2024 في الأسواق

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الأرز بـ22 جنيها والزيت بـ40، أسعار المواد الغذائية في معرض "أهلا مدارس" بفيصل (صور)

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