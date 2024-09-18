الأردن يحبط محاولة لاجتياز أجوائه عبر طائرة مسيرة

قالت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن القوات المسلحة الأردنية أحبطت محاولة "اجتياز طائرة مسيرة إلى الأراضي الأردنية"، دون توضيح الاتجاه الذي جاءت منه.

وأضافت الوكالة في منشور لها على منصة "إكس": "صرح مصدر مسئول في القيادة العامة للقوات المسلحة بأن قوات حرس الحدود طبَّقت قواعد الاشتباك مع طائرة مسيَّرة اجتازت حدود المملكة وأسقطتها، وتمَّ تحويلها للجهات المختصة".

وأوضحت الوكالة عن المصدر المسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة، "نتعامل بحزم مع مختلف التهديدات على حدود المملكة".

ونشرت الوكالة عبر صفحتها على المنصة صورة للطائرة المسيرة.

وقال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في وقت سابق أمس الثلاثاء، إن الأردن جاهز للرد بحزم على أي محاولات للمساس بسيادته، سواء عبر تصفية الحسابات أو عبر تفجير الأوضاع في الضفة الغربية والقدس.

وجاء حديث العاهل الأردني في كلمة بمحافظة جرش شمالي العاصمة عمّان، أكد فيها أن بلاده مستمرة في الوقوف مع الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، وأنها ستقف مع الفلسطينيين في وجه محاولات تهجيرهم.