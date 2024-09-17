قتله ودفنه وصب عليه الأسمنت، جريمة مقتل أب على يد نجله تهز الأردن

كشفت وسائل إعلام أردنية، اليوم، تفاصيل مروعة نقلتها عن التحقيقات الجارية فى حادث مقتل أب على يد نجله فى منطقة لواء الرويشد بمحافظة المفرق.

مقتل أب أردنى على يد نجله فى منطقة لواء الرويشد

ووفق التحقيقات التى تجريها الجهات الأردنية، أن الابن الجاني حفر قبرًا لابيه بالقرب من منزله، ودفنه فيه، وقام بعد ذلك بصب الأسمنت على القبر لإخفاء جريمة القتل المروعة.

وقال مصدر طبي وفق ما نقل الإعلام الأردني، أن تشريح جثة الأب الذي أجراه فريق من الأطباء الشرعيين في المركز الوطني للطب الشرعي بإربد، أظهر أن الضحية تلقى "خمس طعنات في الصدر والرقبة".

وأضاف، أن "جثة الأب الضحية، الضحية كانت في مرحلة التحلل، وقدر الأطباء الشرعيون أن الضحية توفي منذ ما بين ثلاثة إلى خمسة أيام".

الجاني ضرب والده ضربات متعددة ودفنه

مشيرا إلى أن الضحية تلقى أيضًا ضربات متعددة على جمجمته ناجمة عن جسم غير حاد.

جدير بالذكر، الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية، قال إن جهات الأمن تلقت بلاغًا ورد للبحث الجنائي وللمركز الأمني في "لواء الرويشد" بتغيب أحد الأشخاص، حيث تولى فريق متابعة التحقيق والبحث عن الشخص.

وتبين وفق مجريات البحث، قيام ابن الشخص لمتغيب بقتله طعنًا إثر خلافات بينهما، ودفن جثّته بالاشتراك مع أحد أقربائه لإخفاء الجثة والجريمة.