العثور على 21 قطعة سلاح ناري داخل ورشة بأسيوط

عثرت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، على 21 قطعة سلاح نارى داخل ورشة لتصنيع وصيانة الأسلحة النارية والاتجار فيها بدائرة مركز القوصية بأسيوط.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط قيام (أحد العناصر الإجرامية - مقيم بدائرة مركز القوصية "له معلومات جنائية") بالاتجار فـى الأسلحة النارية وإدارة ورشة لتصنيعها وإصلاحها متخذًا من محل سكنه بدائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته 21 قطعة سلاح نارى عبارة عن بندقية آلية، 3 بنادق خرطوش، 15 فرد محلى، 2 طبنجة - الأدوات والأجزاء المستخدمة فى التصنيع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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