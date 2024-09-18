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اقتصاد

خبير أسواق مال يكشف أسباب عدم تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة

د.أيمن الزيات، فيتو
د.أيمن الزيات، فيتو

البورصة المصرية، تتأثر البورصة بمجرد الحديث عن فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية بالسلب حيث تكتسى باللون الأحمر لعدة جلسات وهذا ما عانت منه البورصة لمده عشر سنوات مابين فرضها أو تأجيلها وذلك لعدم وضوح الرؤية إلى الآن حول تطبيقها حسب آراء خبراء سوق المال. 

اقرأ التالى: التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024

 

مؤشرات - فيتو 

 

عدم إصدار لائحة تنفيذية بسبب صعوبة تطبيقها

من جانبه أكد الدكتور ايمن الزيات لـ “ فيتو ” عدم إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بها بسبب صعوبة تطبيقها أو من يحصلها بالإضافة الى عدم ربط شركة مصر للمقاصة مع مصلحة الضرائب مشيرا الى ان تطبيق ضريبه الأرباح الرأسمالية يؤثر سلبا على سوق المال بسبب خوف المستثمرين من التعامل مع مصلحه الضرائب وتقديم الاقرارات الضريبيه وتأثر سلبى على مناخ الاستثمار والاقتصاد المصري ككل.

بوادر امل إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية 

وتابع الزيات: أثرت أيضا فى ملف الطروحات الحكومية الا أنه فى ظل الازمه ظهرت بوادر امل إلغائها بعد تصريح وزير الاستثمار أن الحكومه تدرس إلغاء ضريبه الأرباح الرأسمالية اذا كان هذا التصريح صحيح فعلا والحكومه تدرس ذلك فهو قرار ممتاز جدا ويمحو الآثار السلبيه من جراء تطبيقها.

الغاء الضريبة يجعل السوق المصرى يدخل مرة أخرى المنافسة مع الأسواق المجاورة

واشار الى ان الغاء الضريبة يجعل السوق المصرى يدخل مره اخرى المنافسه مع الأسواق المجاوره والأسواق الناشئه التى لاتطبق ضريبه على التعاملات، ويعمل على ضخ سيولة جديده قد خرجت بسبب تطبيق الضريبة ويعمل على دخول شريحه جديده من المستثمرين، ما يعد خطوة لتعزيز ثقة المستثمرين ويحقق الاستقرار لسوق المال فى مصر بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصرى. 

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