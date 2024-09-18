ضبط نادٍ صحى شهير يدار وكرًا لممارسة الدعارة فى المنتزه

تمكنت أجهزة الأمن بالادارة العامة لمباحث الآداب، من ضبط نادٍ صحى بمنطقة المنتزة يستخدم لممارسة الدعارة مقابل مبالغ مالية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة نادى صحى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة المنتزه أول بالإسكندرية واستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية والترويج لنشاطه الإجرامى عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".



وعقب تقنين الإجراءات وباستهداف النادى أمكن ضبطه وبصحبته ( 4 سيدات، 4 أشخاص "لـ3 منهم معلومات جنائية)، وبحوزتهم (9 هواتف محمولة – مبلغ مالى – 5 دفتر حجز – أقراص وعبوات دوائية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



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