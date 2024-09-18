الأربعاء 18 سبتمبر 2024
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حوادث

ضبط مصنع بتهمة تصنيع أسلاك كهربائية مغشوشة لكبرى الشركات بمنشأة ناصر

المتهمين بحوزتهم
المتهمين بحوزتهم المضبوطات

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط ثلاثة أشخاص لإدراتهم مصنعا بدون ترخيص لتصنيع الأسلاك الكهربائية مجهولة المصدر  بمنطقة منشأة ناصر.
 

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أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (3 أشخاص – لإثنين منهم معلومات جنائية – مقيمين بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر) بإنشاء مصنع "بدون ترخيص" كائن بدائرة القسم.. لتصنيع الأسلاك المطاطية وتغليفها بملصقات مدون عليها إسم إحدى الشركات وبيعها للمحلات التجارية كونها أسلاك كهربائية من إنتاج الشركة المشار إليها "على خلاف الحقيقة".
 

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وعُثر بداخل المصنع على (عدد من بكر ولفائف الأسلاك - عدد من الملصقات المدون عليها إسم الشركة المشار إليها- الأدوات المستخدمة فى التصنيع) جميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها.

 

وبمواجهتهم اعترفوا بإدارتهم المصنع  وحيازة المضبوطات بقصد تصنيع الأسلاك الكهربائية مُستخدمين خامات رديئة بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وإستخدام علامة تجارية غاشين بذلك جمهور المستهلكين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

 

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