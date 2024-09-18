اليوم، آخر ظهور لرابطة الأندية المحترفة بعد الاتجاه لإلغائها

رابطة الأندية، يعقد مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع مسئولي أندية الدوري الممتاز، من أجل تحديد شكل المسابقة في الموسم الكروي الجديد 2024 - 2025.

وأكد الإعلامي أحمد شوبير في تصريحات إذاعية: إن اليوم سيكون الظهور الأخير لرابطة الأندية المحترفة بعد الاتجاه الذي يفكر فيه القائمين عن الرياضة بإلغاء الرابطة الموسم الجديد، والاعتماد على لجنة تكون باسم الرابطة داخل اتحاد الكرة.

ويعقد اجتماع مسئولي رابطة الأندية مع ممثلي أندية الدوري الممتاز بمقر مشروع الهدف بمدينة 6 أكتوبر.

وتنتظر الجماهير المصرية انطلاق الموسم الجديد من الدوري الممتاز، وسط غموض حول موعد محدد لبدء المباريات وأيضا شكل المسابقة وموعد ختامها.

شكل الدوري الممتاز

وكشف مصدر داخل رابطة الأندية، أن هناك 3 مقترحات لشكل الدوري في الموسم الجديد، وهي كالتالي:

المقترح الأول

أن يتم لعب الدوري بالشكل المعتاد وهو ما سيتسبب في تأخر المسابقة واستمرار تداخل المواسم وعدم حصول الأندية على فترات الراحة الكافية، وأيضا حدوث حالة من الجدل حول هوية الفرق المقرر مشاركتها في البطولات الأفريقية.

المقترح الثاني

وتضمن المقترح الثاني أن يتم لعب الدوري من مجموعة واحدة تضم 18 فريقا، وتقام بنظام الدور الواحد، على أن يتم تصعيد أول 10 فرق في الترتيب للعب على اللقب، بينا يتنافس الـ8 الآخرين على الهبوط.

المقترح الثالث

وينص المقترح الثالث على أن يتم لعب الدوري من مجموعتين وهو ما سيقلل عدد الجولات المقرر أن تتضمنها المسابقة وصولا للنهائيات التي سيحسم من خلالها بطل الدوري.

درع الدوري الممتاز، فيتو

الشكل الأقرب للتطبيق في مسابقة الدوري

وعلمت فيتو، أن الشكل الأقرب حتى الآن، أن يتم لعب الدوري من دور واحد فقط، بمشاركة 18 ناديًا وخوضه على مدار 26 جولة، ويتنافس أول 10 أندية على اللقب فيما ينافس الـ8 أندية المتبقين على النجاة من الهبوط.

موقف الأهلي والزمالك من مقترح شكل الدوري

وأكدت مصادر أن الأهلي والزمالك وافقا على تطبيق نظام استثنائي لبطولة الدوري في الموسم المقبل بشرط عدم تأثر الإيرادات من الرعاة والبث التليفزيوني.

أندية تتمسك بإقامة الدوري بنظامه المعتاد

وأضاف: "هناك أندية تطالب بأن يكون الدوري بنظامه الطبيعي من أجل عدم التأثر ماليا، خصوصا أن كل فريق ينفق ملايين على التعاقدات والرواتب وغيرها".

الموعد المبدئي لانطلاق مسابقة الدوري

ومن المنتظر أن تبدأ مسابقة الدوري الممتاز بنهاية شهر أكتوبر المقبل، وينتهي مع بداية شهر يونيو 2025، على أن يصدر قرار بمنع تأجيل المباريات بشكل نهائي.

وتسعى رابطة الأندية لإيجاد الوسيلة والشكل الأفضل والذي يسمح بختام المسابقة في المواعيد الدولية التي تلتزم بها معظم دوريات العالم، وأيضا فتح المجال أمام المنتخب للاستعداد بشكل كاف للمشاركة في البطولات والمباريات الهامة.

التخطيط لإعلان جدول الدوري كاملا

وتخطط رابطة الأندية للإعلان عن جدول الدوري الممتاز للموسم الجديد 2024 - 2025 كاملا من الجولة الأولى إلى الجولة الأخيرة، بصرف النظر عن شكل ونظام المسابقة.