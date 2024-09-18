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رياضة

تساوي لقبا، مواجهة وحيدة جمعت الإنتر والسيتي قبل لقاء الليلة

مانشستر سيتي, فيتو
مانشستر سيتي, فيتو

دوري أبطال أوروبا، يستعد فريق مانشستر سيتي لبداية مشواره في بطولة  دوري أبطال أوروبا، اليوم الأربعاء، لمواجهة إنتر ميلان الإيطالي على ملعب "الاتحاد" في مرحلة الدوري.

وسبق أن لعب مانشستر سيتي ضد إنتر ميلان مباراة وحيدة قبل لقاء الليلة في دوري أبطال أوروبا وفاز بها النادي الإنجليزي بهدف نظيف في نهائي البطولة الموسم قبل الماضي.

وسجل لاعب الوسط الإسباني رودري هدف الفوز للسيتي في تلك المباراة ليقود ناديه لتحقيق أول بطولة لدوري أبطال أوروبا في تاريخ النادي.
 

موعد مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا، في العاشرة مساء اليوم الأربعاء (10:00) بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان


تذاع مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN sports HD 1.

وكانت قرعة دوري أبطال أوروبا، أسفرت عن تواجد مانشستر سيتي في مجموعة تضم أندية إنتر ميلان ويوفنتوس وباريس سان جيرمان وكلوب بروج وفينورد وسبورتنج لشبونة وسبارتا براجا وسلوفان براتيسلافا.


وحقق مانشستر سيتي فوزًا أمام برينتفورد في الجولة الماضية بالدوري الإنجليزي الممتاز بهدفين لهدف، ويتصدر الترتيب بـ 12 نقطة.

فيما تعادل إنتر ميلان بهدف لمثله أمام مونزا في منافسات الدوري الإيطالي بالجولة الماضية، ويحتل المركز الثالث بـ 8 نقاط خلف المتصدر أودينيزي بفارق نقطتين.

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