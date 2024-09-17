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جبران: بدء إجراءات سفر شباب تقدموا للحصول على وظائف وفرتها وزارة العمل في "البوسنة والهرسك"

سفر الشباب للخارج،
سفر الشباب للخارج، فيتو
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 بدأت وزارة العمل، اليوم الثلاثاء، في إجراءات إنهاء سفر الشباب الذين اجتازوا الاختبارات التي نظمتها الوزارة، بالتعاون مع دولة "البوسنة والهرسك"، لشّغل فرص العمل التي وفرتها الوزارة هناك، برواتب مُجزية، وخدمات صحية واجتماعية.

وقال محمد جبران وزير العمل: إن هذه الاختبارات التي حدثت في مقر الوزارة، ومراكز تدريب مهني في بولاق الدكرور، وإمبابة، وغيرها، هدفها إرسال عِمالة ماهرة، ومُدربة إلى الخارج، وتلبية احتياجات الشركات الخارجية على المهن المطلوبة، وكذلك الحفاظ على حقوق العمال، وأصحاب الأعمال، مع ضمان واجبات كل منهما تجاه الآخر.

 

جبران: بدء إجراءات سفر شباب اجتازوا الاختبارات للعمل بـ "البوسنة والهرسك"

 وجدد الوزير دعوته إلى الشباب لأن يكونوا واجهة مُشرفة لبلدهم، مع الإخلاص والإتقان في العمل، موضحًا أن الوزارة تقوم بهذا الدور مجانًا وبدون رسوم أو وسطاء، مشددًا على تحذير الشباب من التعامل مع صفحات أو رسائل أو شركات وهمية، والرجوع إلى الوزارة، أو مديرياتها بالمحافظات، في كافة الخدمات المُقدمة.

 

اختبارات قبل السفر هدفها استدامة العامل المصري وضمان حقوقه وتوعيته بواجباته

وبحسب بيان صحفي، أعلنت وزارة العمل عن اجتياز 123 شابًا من بين 1000 مُتقدم، اختبارات فرص عمل وفرتها الوزارة بدولة البوسنة والهرسك، للعمل في التخصصات التالية: مهندس مدني، وعمال بناء، وحداد مسلح، ونجار مسلح، ومبيض محارة ونقاش، ومبلط، ومُثبِت وجهات، وذلك بعد انتهاء إجراء إختبارات تحديد مستوى المهارة على الحرف المطلوبة، من جانب اللجنة المشكلة بين البلدين.

وأكدت هبة أحمد مدير الإدارة العامة للتشغيل، على بدء التواصل مع الشباب الذين اجتازوا الاختبارات، لاستلام باقي الأوراق المطلوبة، تمهيدًا للسفر في أسرع وقت.

 

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