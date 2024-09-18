دوري أبطال أوروبا، تشكيل إنتر ميلان المتوقع ضد مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا، يحل إنتر ميلان الإيطالي ضيفا علي نظيره مانشستر سيتي اليوم الأربعاء، على ملعب "الاتحاد" في بداية مشواره في بطولة دوري أبطال أوروبا بنظامه الجديد.



تشكيل إنتر ميلان المتوقع ضد مانشستر سيتي

حراسة المرمى: يان سومر.

خط الدفاع: بافارد، دي فري، كارلوس أوجوستو.

خط الوسط: دارميان، فراتيسي، أصلاني، مخيتاريان، ديماركو.

خط الهجوم: تورام، لاوتارو مارتينيز.

موعد مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا، في العاشرة مساء اليوم الأربعاء (10:00) بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان



تذاع مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN sports HD 1.

وكانت قرعة دوري أبطال أوروبا، أسفرت عن تواجد مانشستر سيتي في مجموعة تضم أندية إنتر ميلان ويوفنتوس وباريس سان جيرمان وكلوب بروج وفينورد وسبورتنج لشبونة وسبارتا براجا وسلوفان براتيسلافا.



وحقق مانشستر سيتي فوزًا أمام برينتفورد في الجولة الماضية بالدوري الإنجليزي الممتاز بهدفين لهدف، ويتصدر الترتيب بـ 12 نقطة.

وإنتر ميلان تعادل بهدف لمثله أمام مونزا في منافسات الدوري الإيطالي بالجولة الماضية، ويحتل المركز الثالث بـ 8 نقاط خلف المتصدر أودينيزي بفارق نقطتين.