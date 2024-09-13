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خارج الحدود

زعيم كوريا الشمالية يزور منشأة لتخصيب اليورانيوم: أشعر بقوة

الزعيم الكوري الشمالي
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، فيتو

أجرى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، زيارة لغرفة التحكم في منشأة لتخصيب اليورانيوم للتعرف على كيفية تشغيل خطوط إنتاجها، بحسب وكالة الأنباء الكورية.

وبحسب الوكالة الرسمية، فقد أشرف الزعيم الكوري الشمالي على تجربة إطلاق نوع جديد من قاذفات الصواريخ المتعددة الفوهات عيار 600 مليمتر.

كما زار كيم أيضًا معهد الأسلحة النووية وقاعدة إنتاج المواد النووية المخصبة بدرجة تصلح لصنع أسلحة، ووضع خطة طويلة الأجل لزيادة إنتاج مثل هذه المواد.

وخلال الزيارة صرح الزعيم الكوري الشمالي بأنه «شعر بقوة» لرؤية موقع العمل خلال الزيارة، دون أن توضح الوكالة توقيت الزيارة.

وفي سياق متصل، تفقد كيم أيضا قاعدة تدريب وحدة العمليات الخاصة بالجيش لتوجيه تدريبات قتالية أجريت يوم الأربعاء، بحسب رويترز.


إطلاق صواريخ باليستية

في سياق آخر، أعلن الجيش الكوري الجنوبي إن الجارة الشمالية أطلقت عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه البحر الشرقي، الخميس، بحسب وكالة يونهاب.

يأتي هذا بعد أسبوع من تحذير بيونج يانج لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة من أنهما ستدفعان «ثمنا باهظا» لتدريباتهما المشتركة.

وأوضحت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية أن صواريخ الجارة الشمالية حلقت لنحو 360 كيلومترا ثم سقطت في البحر الشرقي.

وذلك بعد أن صرحت بأنها رصدت الصواريخ التي أطلقت من منطقة بيونغ يانغ في الساعة 7:10 صباح اليوم، دون أن توضح المزيد من التفاصيل.

وأدان الجيش الكوري الجنوبي عملية الإطلاق الأخيرة ووصفها بأنها «عمل استفزازي» يهدد بشكل خطير السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.

 

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