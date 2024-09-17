الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي

تستعد وزارة الإسكان ممثلة فى صندوق الاسكان الاجتماعي والتمويل العقاري لطرح الاعلان الجديد لشقق سكن كل المصريين للمواطنين محدودي الدخل، ومن المقرر أن يضم الطرح 60 ألف شقة بعدد من المدن الجديدة والمحافظات.

ونستعرض الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم



-استمارة الحجز للوحدة السكنية والإقرار بعد طباعتها من كراسة الشروط وملئهم.

-صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجته، بشرط أن تكون سارية.

-شهادات بإثبات صافي الدخل السنوي أو الشهري للأعزب أو الزوج والزوجة، (إذا كانت تعمل)، بشرط أن تكون مختومة وموقعة ومؤرخة من جهة العمل في تاريخ الإعلان، بحيث تشمل صافي المكافآت والبدلات والأرباح والحوافز السنوية التي يحصل عليها صاحب الطلب أو الزوج والزوجة، إن وجدت.

مصادر الدخل الإضافية

أي مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية (عمل إضافي - الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضي - معاش استثنائي أو خلافه - امتلاك أي سندات أو أسهم أو ودائع أو أوعية ادخارية أو حسابات التوفير أو أي أوراق مالية تدر دخل إضافي) تفيد بصافي الدخل السنوي أو الشهري للأعزب أو الزوج والزوجة.

وبالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال:

شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي والشهري.

وبالنسبة للعاملين بالشركات وجهات القطاع الخاص:



شهادة معتمدة تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي أو الشهري، وموضحًا بها رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية لجهة العمل.

بالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية:

شهادة من محاسب قانوني معتمد توضح صافي الدخل السنوي أو الشهري علاوة على مهنة المتقدم.



صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية.



شهادة التأمينات الاجتماعية، إن وجدت، موضحًا بها المهنة والأجر التأميني أو صورة البطاقة النقابية أو اشتراك النقابة.

بالنسبة للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات:

إحضار طابعة بيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات.



صورة من مستند النفقة التي تتحصل عليها المطلقة.

صورة من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة، وهي كما يلي: وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة، شهادات ميلاد الأبناء القصر (رقم قومي مميكن)، قيد عائلي مميكن.



إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي (كهرباء أو غاز أو مياه).