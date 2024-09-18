فاروق جعفر: جوميز لا يصلح لإمكانيات الزمالك

أكد فاروق جعفر، نجم فريق الزمالك السابق، أن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لا يناسب إمكانيات القلعة البيضاء على المستوى الفني والخططي.

وقال فاروق جعفر نجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: "من وجهة نظري أن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لم يقدم أي شيء جديد منذ التعاقد معه في الموسم الماضي ولم يضِف للفريق الأبيض".

جوميز لم يكن له دور في تتويج الزمالك بالكونفدرالية

وأضاف: "جوزيه جوميز لم يكن له دور في فوز فريق الزمالك ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية في الموسم الماضي".