خالد الغندور: مدرب الزمالك منبهر بأداء عمر فرج وميشالاك

الزمالك، أكد الإعلامى خالد الغندور، أن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك، سعيد ومنبهر بالأداء الذي قدمه الثنائي عمر فرج وكونراد ميشالاك خلال مران الأبيض اليوم، استعدادا لمباراة كأس السوبر الأفريقي أمام الأهلي.

وأكد خلال برنامجه ستاد المحور مع خالد الغندور أن جوميز تفاجأ من المستوى البدني والفني الجيد الذي قدمه الثنائي في التدريب الأول لهما بالقميص الأبيض، خصوصًا البولندي كونراد ميشالاك.

ميشالاك سيكون من أهم اللاعبين في مصر

وواصل الغندور حديثه بأن مدرب الزمالك أكد لجهازه المعاون على قدرة اللاعب البولندي كونراد ميشالاك أن يكون واحد من أهم اللاعبين في مصر، نظرا لإمكانياته الفنية والبدنية الكبيرة.

فيما يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز لمواجهة نظيره الشرطة الكيني في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك والشرطة الكيني

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين الزمالك والشرطة الكيني بالقاهرة في التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل 20 سبتمبر الجاري، على أن يتأهل الفائز منهما إلى دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.