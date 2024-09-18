خبير يفجر مفاجأة عن مدة وحجم تفجيرات أجهزة البيجر في لبنان (فيديو)

تفجيرات لبنان، كشف مصطفى أبو جمرة، خبير نظم تكنولوجيا المعلومات، مفاجأة بشأن مدة وحجم تفجيرات أجهزة الـ"بيجر" في لبنان.

مدة تفجير الـ"بيجر" في لبنان

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة "إم بي سي مصر": أن تفجيرات الـ "بيجر" استغرقت 20 دقيقة وتدل على أن الرسائل تم إرسالها إلى مجموعات محددة وليس أفرادًا.



مفاجأة بشأن بطاريات أجهزة اتصال حزب الله

ولفت: من الواضح استخدام عناصر حزب الله بطاريات الليثيوم في أجهزة الاتصال الخاصة بهم وهي تنفجر بشكل غير طبيعي بعامل التسخين، والرسالة التي تم إرسالها من خلال إسرائيل تسببت في اهتزاز الجهاز بشكل غير طبيعي نتج عنه التسخين ثم الانفجار.



انفجار شديد بسبب شحن مادة متفجرة

وتابع: شدة الانفجار تبين أنه من الوارد زراعة مادة متفجرة إما في الإنتاج أو الشحن والميناء والتسليم، وهذا الشحن تم من خلال بطارية الجهاز.

وأشار: الاختراق من الوارد أن يتم من خلال شبكات أجهزة اتصال عناصر حزب الله لأنها بدائية جدا واختراقها أسهل ما يكون.