الأربعاء 18 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

أبو الغيط يدين الهجمات الإسرائيلية ضد لبنان ويحذر من التصعيد

أحمد أبو الغيط الأمين
أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية

أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بشدة الهجمات الإسرائيلية الغادرة ضد أجهزة الاتصال في لبنان بما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء، بينهم طفلة، وآلاف الجرحى.

ونقل جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام عن أبو الغيط، تحذيره الشديد من مغبة هذا التصعيد الخطير ضد لبنان وشعبه، والذي يتزامن مع تصريحات متهورة تستمر في إطلاقها قيادات إسرائيلية ترغب في توسيع نطاق الحرب على الجبهة مع جنوب لبنان، بما ينذر بانفجار الوضع الإقليمي  بشكل خطير.

وأعرب أبو الغيط عن التضامن الكامل مع لبنان، شعبا وحكومة، في مواجهة هذا الاعتداء السافر على سيادته وأمنه.
وشدد أبو الغيط أن على مجلس الأمن الاضطلاع بمسئولياته في مواجهة التهديدات الإسرائيلية المتواصلة والمتهورة للأمن والسلم في المنطقة.

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لبنان أبو الغيط إسرائيل الهجمات الإسرائيلية

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