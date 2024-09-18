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القليوبية تنشر برنامج مبادرة بداية اليوم

مبادرة بداية لبناء
مبادرة بداية لبناء الإنسان بالقليوبية، فيتو

أعلنت محافظة القليوبية فعاليات مبادرة بداية لبناء الإنسان، اليوم الأربعاء، والتي تشمل عددا من الفعاليات، حيث تبدأ  بكلمة من محافظ القليوبية وكلمة رئيس الجامعة وكلمات من ممثلي الكنيسة والأزهر وعروض من الشباب والرياضة وهيئة الشبان العالمية، وتوزيع عدد من الكراسي المتحركة على ذوي الهمم. 

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محافظ القليوبية يشهد انطلاق فعاليات مبادرة "بداية" (صور)

مبادرة بداية بالقليوبية

وتضمنت مبادرة  بداية عدة محاور رئيسية، مثل تعزيز الأمن القومي، وبناء الإنسان المصري، وتطوير اقتصاد تنافسي، وتحقيق الاستقرار السياسي. كما تركز على تحسين النظام الصحي، وتوفير تعليم أفضل، وتأمين فرص العمل اللائق، وتعزيز الحماية الاجتماعية. 

وعلى مستوى المحافظة فقد قامت الأجهزة التنفيذية خلال الفترة الماضية بالتنسيق والترتيب لتنفيذ جميع أهداف المبادرة لظهورها بالشكل اللائق من خلال التجهيز عمل اصطفاف مصغر لجميع الخدمات التي تقدمها الجهات الشريكة بالمبادرة من الصحة والشهر العقاري بمكتبة مصر العامة والتضامن الاجتماعي والتموين والعمل وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وصندوق الإدمان.

 المبادرة الرئاسية صنايعية مصر بجامعة بنها

كما تطلق جامعة بنها  اليوم الأربعاء، المرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية "صنايعية مصر"،  بقاعة الاحتفالات الكبرى بكلية التجارة. 

 

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هيئة الشبان العالمية جامعة بنها مستشفيات محافظة القليوبية

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