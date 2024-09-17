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صحة القليوبية: إضافة 34 سرير عناية مركزة بمستشفيات حميات بنها والقناطر

د. اسامة الشلقاني
د. اسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، فيتو

أعلن الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية عن إضافة 34 سرير عناية مركزة للكبار تنوعت بين 15 سريرا داخل مستشفى القناطر الخيرية العام، و19 سريرا داخل حميات بنها  ليصل إجمالي عدد أسرة العنايات بحميات بنها إلي 33 سريرا ويصل عددها إلي 35 سريرا بمستشفي القناطر الخيرية العام.

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وكيل صحة القليوبية افتتاح أسرة عناية مركزة

أضاف وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، في إطار السعي الدائم لتقديم افضل مستوى من الخدمة الطبية داخل مستشفيات المحافظة وتطوير الخدمة المقدمة بها، وحرصا على تقديم الخدمة الطبية كاملة لجميع مستحقيها ويعد هذا الأمر إضافة متميزة لصحة القليوبية للمساهمة في تقليل حالات الانتظار التي تحتاج الى رعايات مركزه وتقليل معدل ساعات الانتظار. 

تقدم وكيل الوزارة بخالص الشكر والتقدير للاستاذ الدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الطب العلاجي على الدعم، مشيرا أنه سيبذل قصاري جهده من أجل الاستمرار في تقليل عدد ساعات الانتظار بما يتطابق مع المعايير العالمية لانتظار الحالات الحرجة وبهدف الانتهاء من حالات الانتظار نهائيا في ظل الدعم  من القيادة السياسية وقطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة والسكان.

 

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