الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
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محافظات

محافظ القليوبية يشهد انطلاق فعاليات مبادرة "بداية" (صور)

مبادرة بداية لبناء
مبادرة بداية لبناء الانسان، فيتو

دشن اليوم المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ  فعاليات المبادرة الرئاسية “بداية” من أمام ديوان عام محافظة القليوبية بحضور جميع القيادات التنفيذية والشعبية ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية وجميع الجهات الشريكة سواء الحكومية أو الخاصة بعد تدشين  الدكتور رئيس مجلس الوزراء للمبادرة القومية ( بداية جديدة) من العاصمة الإدارية الجديدة. 

محافظ القليوبية يبحث تنفيذ مشروعات صغيرة لدعم الشباب

بمشاركة 28 سيارة، القليوبية تدشن اليوم مبادرة بداية

محافظ القليوبية يتابع مبادرة بداية
 

وفي كلمته بهذه المناسبة، أكد محافظ القليوبية على أهمية هذه المبادرة الرئاسية والتي تأتي في إطار حرص الدولة على الاستثمار فى رأس المال البشرى من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية من خلال تعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة على أرض القليوبية، وعلى رأسها المديريات المعنية، مثل: التربية والتعليم والصحة والأوقاف والثقافة والتضامن الاجتماعى والشباب والرياضة وغيرها، لتحقيق مستهدفات المبادرة، بحيث يشعر المواطن بالمردود الإيجابي خلال فترة وجيزة.


وتضمنت المبادرة على مستوى الجمهورية على عدة محاور رئيسية، مثل تعزيز الأمن القومي، وبناء الإنسان المصري، وتطوير اقتصاد تنافسي، وتحقيق الاستقرار السياسي. كما تركز على تحسين النظام الصحي، وتوفير تعليم أفضل، وتأمين فرص العمل اللائق، وتعزيز الحماية الاجتماعية وعلى مستوى المحافظة فقد قامت الأجهزة التنفيذية خلال الفترة الماضية بالتنسيق والترتيب لتنفيذ جميع أهداف المبادرة لظهورها بالشكل اللائق من خلال التجهيز عمل اصطفاف مصغر لجميع الخدمات التي تقدمها الجهات الشريكة بالمبادرة من الصحة والشهر العقاري بمكتبه مصر العامة والتضامن الاجتماعي والتموين والعمل وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وصندوق الإدمان.


حيث تفقد محافظ  القليوبية اصطفاف سيارات الخدمات الموجودة بالمبادرة والتي من بينها 5 سيارات إسعاف مجهزة وعدد 3 قوافل طبية وعدد 2 قوافل تنظيم أسرة كما تفقد المحافظ عدد 3 سيارة لتقديم خدمات الشهر العقاري وأتوبيس لمكتبة مصر العامة و3 سيارات مختلفة لتقديم خدمات مديرية التضامن الاجتماعي وعدد 4 سيارات سلع غذائية تابعة لمديرية التموين وعدد 2 سيارة لتقديم خدمات السجل المدني وسيارة تابعة لمديرية القوى العاملة لتقديم خدمات التدريب المتنقل.

بداية لبناء الانسان بالقليوبية، فيتو


وأضاف محافظ القليوبية أن هذا المشروع يأتى تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للتنمية البشرية وتوجيهاته نحو بناء مجتمع متقدم ومتكامل، من خلال تنفيذ برامج وأنشطة وخدمات متنوعة تشمل كافة الفئات العمرية، وتغطي جميع محافظات الجمهورية.
وشدد محافظ القليوبية، على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وتضافر جهود كافة الجهات والهيئات خلال تنفيذ أنشطة المبادرة الرئاسية لتحقيق أهدافها المرجوة مؤكدا على تقديمة كافة التيسيرات والإمكانات والجهود لتفعيل المبادرة لأهميتها في تعزيز التنمية المستدامة وبناء قدرات المواطن وفق رؤية مصر 2030، مشددة على ضرورة تكاتف الجهود بين جميع القطاعات لتحقيق الأهداف المنشودة.
وأشار إلى أن المواطن يلمس أن هناك تركيز لكل الخدمات، الصحية، والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية مع بعضها، فيشعر باهتمام الدولة بمجال التنمية البشرية والمبادرة مهمة في تنظيم العمل إذ تتحول من مجرد إطلاق إلى برنامج عمل مستمر على مدار العام، والعمل وفقا لمؤشرات قياس، تمكن الدولة من أنها تقيس مستوى التنمية البشرية في مجال التنمية المستدامة وفقا للمؤشرات العالمية.

بداية لبناء الانسان بالقليوبية، فيتو

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