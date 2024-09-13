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رياضة

عمر فرج: والدي يعشق شيكابالا وأسعى لحصد السوبر الإفريقي مع الزمالك

عمر فرج
عمر فرج

عبر الفلسطيني عمر فرج، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته بالانضمام للقلعة البيضاء وبحفاوة الاستقبال منذ وصوله إلى القاهرة، معربًا عن فخره بالتواجد داخل النادي الأبيض.

أول تعليق من عمر فرج بعد انضمامه إلى الزمالك 

وقال اللاعب في تصريحات للمركز الإعلامي بنادي الزمالك: "الزمالك كان يريد استعارتي منذ البداية وتلقيت هذا الأمر من خلال وكيل أعمالي في انتقالات يناير الماضية ولكن الأمور لم تكتمل، بعد ذلك المفاوضات لم تتوقف واستمرت منذ ذلك الوقت، إلى أن تمت الصفقة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية".

وتابع عمر فرج قائلًا: "الزمالك فريق كبير ويمتلك التاريخ وكل شيء، وعندما شاهدت كل ما يخص النادي تحمست كثيرًا للانضمام للأبيض، وشعرت أن الانضمام للفريق أمر جيد لي ولهم، ونستطيع فعل الكثير سويًا".

وأضاف قائلًا: "الزمالك له تاريخ كبير وقريب من فلسطين، وهذا يشجعني على عمل الكثير للنادي وبذل أقصى جهد".

وواصل المهاجم:"دور المجموعات بالبطولة الأفريقية هو الأهم للفريق، وسأفعل المطلوب مني لتقديم أفضل شيء للزمالك".

وأضاف عمر فرج قائلًا:" تابعت مباراة الزمالك أمام الأهلي الأخيرة، بجانب متابعة لنهائي الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان المغربي، وينتظرنا ديربي كبير في كأس السوبر الأفريقي وهي مباراة أكبر من المباريات الأخرى، وأتمنى التواجد والمشاركة مع الفريق في مباراة  السوبر الأفريقي والفوز باللقب".

وتابع اللاعب:" أول طموحاتي مع الزمالك هو تحقيق السوبر الأفريقي، بجانب الحصول بعد ذلك على مكان أساسي مع الفريق وتحقيق بطولة الدوري المصري وأكون هدافًا لهذه البطولة".

واختتم عمر فرج تصريحاته قائلًا: "أكثر ذكريات تجمعني بنادي الزمالك هو حب والدي لـ"شيكابالا"، فهو لاعب له طريقة لعب وأهداف خاصة، بجانب التسديدات الرائعة التي يقوم بها، فهو لاعب كبير والجميع يحبه".

وقدم نادي الزمالك مهاجمه الجديد الفلسطيني عمر فرج للجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية للنادي. 

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، قد أعلن عن التعاقد رسميًا مع الفلسطيني عمر فرج مهاجم فريق أيك السويدي لمدة أربعة مواسم لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الموسم المقبل.

الفلسطيني عمر فرج 

ويقيد عمر فرج في قائمة الزمالك كلاعب محلي وفقا لشروط الاتحاد المصري لكرة القدم في قيد اللاعبين الفلسطينيين كلاعبين محليين.

وفي السطور التالية نعرض أرقام عمر فرج في مسيرته الكروية بعد انضمامه رسميا إلى صفوف الزمالك. 

الفلسطيني عمر فرج 

المركز: مهاجم 

العمر: 22 عاما

الطول: 182 سم

القيمة السوقية: 1.2 مليون يورو

لعب 135 مباراة في مسيرته الاحترافية مع الأندية

8543 دقيقة

سجل 30 هدفا 

صنع 5 أهداف

تلقى 12 بطاقة صفراء و3 حمراء

يلعب حاليا لمنتخب فلسطين وخاض معهم مباراتين فقط فيما لعب مسبقا لمنتخب السويد وخاض معهم مباراتين أيضا.

 

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