الأربعاء 18 سبتمبر 2024
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حوادث

إصابة شخصين إثر انقلاب سيارتين في ترعة بالدقهلية

انقلاب سيارة في ترعة،
انقلاب سيارة في ترعة، فيتو

أصيب شخصان بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث تصادم على  طريق بسنديلة-  "بلقاس" في الدقهلية بين ميكروباص مع ملاكي مع نقل وانقلاب الميكروباص والملاكى في الترعة. 

إصابة شخصين في انقلاب سيارتين بترعة 
تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع مصابين إثر وقوع حادث تصادم على طريق بسنديلة-  شركة بسنديلة "بلقاس"بين ميكروباص مع ملاكى مع نقل وانقلاب الميكروباص والملاكى في الترعة..

 

أسماء المصابين في الحادث 


انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف الى مكان الحادث وأربع سيارات إسعاف وتبين إصابة كل من:

ـ أيمن عبد الخالق عبيد الفتاح 31 عاما مقيم دكرنس مصاب 
بجرح قطعي بالحاجب الأيمن
وكدمات متفرقة بالجسم
ـ حمدي السعيد عبد ربه 67 عاما مقيم بدواي ومصاب باشتباه كسر بالضلوع
نقل المصابين لمستشفى شربين 

 

تم نقلهم  إلى مستشفى شربين.
تم نقل المصابين إلى مستشفى شربين وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة

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