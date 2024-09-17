12 قرارا لمحافظ الدقهلية في المجلس التنفيذي اليوم

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية علي ضرورة المتابعة الجادة وتسريع وتيرة العمل بملف التصالح تطبيقا للقانون لتحقيق المستهدف بكل مركز من مراكز المحافظة.



جاء ذلك خلال جلسة الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي للمحافظة برئاسته، والذي نظمته الادارة العامه للمجالس بالمحافظة وذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية واللواء محمد صلاح ابو كريشه وكيل الوزارة السكرتير العام والدكتور عماد عبد الله السكرتير المساعد والدكتور ايهاب منصور معاون محافظ الدقهلية، والعميد اركان حرب الهيثم عواد المستشار العسكري للمحافظة، واللواء اشرف جلال مدير الحماية المدنية، العميد علي ابو شعيشع مدير شرطة المرافق والعقيد حاتم طه مدير الادارة العامه للمرور، ووكلاء الوزارة مديري مديريات الخدمات ورؤساء قطاعات المرافق ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء، وكان مقرر الجلسة محسن طه مدير عام ادارة المجالس بالمحافظة.



حيث كان "مرزوق" قد تابع خلال الاجتماع الجهود المبذولة من قبل اجهزة المحافظة في ملف التصالح وماتحقق من انجاز في هذا الملف من خلال استعراض الحالات التي تم الانتهاء منها بكل مركز ومدينة مؤكدا علي ضرورة تضافر كافة الجهود للحفاظ علي المستوي المتميز الذي حققته المحافظة خلال 3 اسابيع فقط باشراف ومتابعة السكرتير العام للمحافظة.

سرعة الانتهاء من ملف التقنين لواضعي اليد علي أملاك الدولة



وفي ذات السياق اكد "مرزوق"علي سرعة الانتهاء من ملف التقنين لواضعي اليد علي أملاك الدولة وتحصيل مستحقات الدولة تحقيقا لصالح الجميع وكذا ضرورة المتابعة والإزالة الفورية لأي تعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة حيال المخالفين.



كما وجه "مرزوق"لتكثيف أعمال النظافة بالشوارع والميادين واستمرار اعمال الحملات المكبره وصيانة ونظافة الحدائق والمتنزهات العامة والتوعية باهمية الحفاظ علي النظافة العامة حرصا علي المظهر الحضاري لمدن محافظة الدقهلية.

مراجعة الامكانات والقدرات الحالية لمنظومة النظافة

وكلف "مرزوق" السكرتير العام المساعد بضرورة مراجعة الامكانات والقدرات الحالية لمنظومة النظافة بالوحدات المحلية وتحديد المطالب والاحتياجات اللازمة للارتقاء بمستوي النظافة بنطاق المحافظة..

كما وجه اللواء" مرزوق "لاهمية الاستعداد الجيد لبدء العام الدراسي الجديد من خلال تجهيز وصيانة المدارس وسد العجز في المدرسين لبدء عام دراسي ناجح مشيرا لضرورة التعامل الفوري مع ايه مشكلات طارئة فورا بالتنسيق الكامل للادارات التعليمة مع رؤساء المراكز والمدن والاحياء..

تكثيف حملات ازالة الاشغالات



وفي ذات السياق وجه "مرزوق" لتكثيف حملات ازالة الاشغالات وتحسين مستوي النظافة والتصدي للباعة الجائلين حول المدارس لتوفير بيئة صحية وآمنة لابنائنا الطلاب وتمكينهم من التحصيل الدراسي في الفصول المدرسية.

استمرار الحملات التموينية لمديرية التموين ومباحث التموين

كما شدد مرزوق" علي استمرار الحملات التموينية لمديرية التموين ومباحث التموين للمرور علي المخابز والمطاحن ومنافذ بيع السلع والمراجعة الشاملة لجميع المنافذ والتيقن من الاسعار الاسترشادية للسلع علي ارض الواقع ووضع هامش ربح بسيط حرصا علي توفير السلع للمواطنين باسعار مناسبة تخفيفا للعبئ عنهم واتخاذ الاجراءات الفورية حيال المخالفين.

متابعة اجراءات الطرح والترسية للمشروعات الخطة الاستثمارية

كما وجه "مرزوق" لضرورة متابعة اجراءات الطرح والترسية للمشروعات التي يتم تنفيذها في اطار الخطة الاستثمارية والالتزام بالمواعيد المقررة لتنفيذ وانهاء المشروعات لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين..

لوضع لوحات ارشادية علي الطرق



كما وجه "مرزوق"لوضع لوحات ارشادية علي الطرق نطاق كل وحده محلية قروية تحدد بدايته ونهايته من خلال رئاسة الوحدات المحلية للمراكز علي مستوي المحافظة علي ان يتم الانتهاء من ذلك خلال اسبوع علي الاكثر.

انطلاق وتنفيذ اعمال المبادرة الرئاسية "بداية" للتنمية البشرية



وقد كلف " مرزوق" نائب المحافظ بالاشراف الكامل علي انطلاق وتنفيذ اعمال المبادرة الرئاسية "بداية" للتنمية البشرية بنطاق محافظة الدقهلية مؤكدا علي اهمية ان تظهر الدقهلية بالمظهر المشرف في كافة الجوانب المتعلقة بالمبادرة.

سر النجاح هو التواجد الميداني بين المواطنين

وقال "مرزوق" ان سر النجاح هو التواجد الميداني بين المواطنين والاستماع اليهم وحل مشاكلهم وتحقيق مطالبهم واحتياجاتهم والعمل بالمحليات يعني التواجد بالشارع وسط المواطنين..

الجهاز التنفيذي من أجل خدمة المواطنين

واكد محافظ الدقهلية اننا نعمل جميعًا في الجهاز التنفيذي كل في موقعه من أجل خدمة المواطنين والعمل علي حل كافة المشاكل التي تواجههم.

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