وكيل صحة البحيرة يتابع العمل بحملة 100 يوم صحة بدمنهور (صور)

قام مساء اليوم الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة بتفقد عمل الفرق الثابتة بحملة ١٠٠ يوم صحة المتمركزة بالنادي الاجتماعي بدمنهور، حيث قام بالمرور على الفرق ومتابعة العمل بالمبادرات، مؤكدا تواجد الفرق الثابتة والمتحركة فى جميع مراكز المحافظة وحسب إعلان كل إدارة صحية عن أماكن تواجد الفرق بشكل يومي، لتقديم خدمات الحملة مجانا.



وكيل وزارة الصحة بالبحيرة يتابع عمل الفرق المتنقلة بحملة 100 يوم صحة بدمنهور، فيتو

وكيل وزارة الصحة بالبحيرة يتابع عمل الفرق المتنقلة بحملة 100 يوم صحة بدمنهور، فيتو

وكيل وزارة الصحة بالبحيرة يتابع عمل الفرق المتنقلة بحملة 100 يوم صحة بدمنهور، فيتو

أكد أن الحملة تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين المترددين على خدماتها على مستوى المحافظة، وتنفذ على مستوى الجمهورية ويأتيك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة.





وأوضح أن المبادرة تنفذ بمحافظة البحيرة، من خلال فرق ثابتة داخل الوحدات وأخرى متحركة ٢٣٥ وحدة دمج كفريق ثابت، و٤٠ فريقا متحركا صباحي ومسائي ".





وتُعد مبادرة ١٠٠ يوم صحة مبادرة لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، ودعم صحة المرأة، والكشف المبكر عن سرطان الثدي، والعناية بصحة الأم والجنين، ورعاية كبار السن، والكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، وعلاج أمراض سوء التغذية، وعلاج واكتشاف ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، وفحص المقبلين على الزواج، ودعم الصحة النفسية، والقضاء على فيروس سي، وخدمات تنظيم الأسرة، وخدمات التثقيف والتوعية الصحية ".





وكيل وزارة الصحة بالبحيرة يتابع عمل الفرق المتنقلة بحملة 100 يوم صحة بدمنهور، فيتو

وكيل وزارة الصحة بالبحيرة يتابع عمل الفرق المتنقلة بحملة 100 يوم صحة بدمنهور، فيتو

وتسعى المبادرة إلى التوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، وتكثيف العمل بها خلال مدة زمنية قصيرة تصل إلى ١٠٠ يوم، مع ضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة، مع التأكيد على استمرارية وجودة نظم الإحالة والتشخيص والعلاج.





كما تهدف مبادرة ١٠٠ يوم صحة إلى تكثيف التوعية بالخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان، وتضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية، لضمان إتاحة وجودة الخدمات للمنتفعين، سواء من المصريين أو غير المصريين المقيمين على الأراضي المصرية.