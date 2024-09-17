الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
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انطلاق فعاليات الملتقى التوظيفي الثاني لبرنامج المساحة والخرائط الجغرافية بـ آداب المنصورة

رئيس جامعة المنصورة،
رئيس جامعة المنصورة، فيتو

استقبل الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة،  الدكتور محمد زكي السديمي أستاذ الجغرافيا البشرية بجامعة طنطا وعميد كلية الآداب جامعة طنطا الأسبق ورئيس الجمعية الجغرافية المصرية،  الدكتور محمد السبعاوي عميد كلية الآداب جامعة المنيا، الدكتور مصطفي البغدادي أستاذ الجغرافيا البشرية جامعة عين شمس، خلال مشاركتهم الملتقى التوظيفي الثانى لبرنامج المساحة والخرائط ونظم المعلومات الجغرافية والذى نظمته كلية الآداب بالجامعة اليوم 

 

وذلك بحضور  الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة،  الدكتور محمود سليمان الجعيدي عميد كلية الآداب، الدكتور محمد غنيم أستاذ علم الاجتماع وعميد كلية الآداب الأسبق، وتنظيم الدكتور  شوهدي عبد الحميد الخواجة المدير التنفيذي للبرنامج، الدكتور  وائل عبد الله سالم رئيس قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية، منسق البرنامج الدكتورة أسماء الشرباصي، منسق المتلقى الدكتورة  رباب عبد الحكيم إبراهيم.

الهدف من الملتقي عرض الإنتاج العلمي للمشروعات الطلابية

يهدف الملتقي عرض الإنتاج العلمي للمشروعات الطلابية ببرنامج المساحة والخرائط ونظم المعلومات الجغرافية ومشاركة سوق العمل، لتحديد أهم النقاط التي يحتاجها الطلاب في عملية التوظيف،
ووضع السبل المتاحة لتوظيف الطلاب، وفهم طبيعة سوق العمل الخارجي، وأهم المهارات التي يكتسبها  الطلاب فى سوق العمل.

تنظيم الملتقي بمشاركة 18 هيئة وشركة مساحية


وقد تم تنظيم الملتقي بمشاركة 18 هيئة وشركة مساحية لحضور عرض الطلاب للمشروعات، تضمنت فعاليات الملتقى ١٤ جلسة لعرض الانتاج العلمي فى مجال المساحة والخرائط ونظم المعلومات الجغرافية، وعرض الشركات كل ماهو جديد من فرص عمل ف المجال.

عقد بروتوكولات بين شركات مساحية وبرنامج المساحة


وتم عقد بروتوكولات بين شركات مساحية وبرنامج المساحة والخرائط ونظم المعلومات الجغرافية لتنمية مهارات الطلاب لمواكبة سوق العمل.

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التعليم والطلاب الجمعية الجغرافية المصرية الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة الدكتور محمد عطية الملتقي التوظيفي جامعة عين شمس شئون التعليم والطلاب

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