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تفاصيل مقتل أربعيني على يد شقيقه بمطواة في الدقهلية

تفاصيل مقتل اربعيني
تفاصيل مقتل اربعيني علي يد شقيقه بمطواه في الدقهلية

لقي شخص في العقد الرابع من عمره مصرعه قتلا بمطواة على يد شقيقه في مشادة لخلافات بينهما وذلك أمام معرض التكاتك خاصتهما الكائن بمنطقة دقادوس قسم ميت غمر بمحافظة الدقهلية

 

وتلقى اللواء حسام عبد العزيز مدير أمن الدقهلية اخطارا من اللواء محمد عز مدير امن الدقهلية يفيد  باستقبال مستشفى دقادوس المركزي  تامر الشحات التهامى الصقار  ٤٤ سنه صاحب معرض تكاتك ومقيم قرية ميت محسن - دائرة مركز ميت غمر.. مُصابًا بقطع بالشريان الرئيسى بالفخذ الأيسر من الأمام  إدعاء تعدى من آخرين  وتوفى عقب وصوله.


وعلي الفور انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة ميت غمر تحت إشراف الرائد عمار الجداوي  رئيس المباحث  والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى وشقيقه  إيهاب الشحات التهامى الصقار ٤٢ سنه شريك بذات المعرض، ومقيم بذات القرية.

قتل شقيقه بمطواة لخلاف بينهما

وتطورت المشادة  إلى مشاجرة تعدى فيها المتهم على المتوفى
بالضرب بسلاح أبيض " مطواة " محدثًا إصابته التى أودت بحياته - حال تواجدهما أمام معرض التكاتك خاصتهما الكائن بمنطقة دقادوس - دائرة القسم أثناء معاتبة المتهم للمتوفى لوجود خلافات بين المتوفى وزوجته
 

بسؤال شقيقهما  أحمد الشحات التهامى الصقار ٤٠ سنه شريك بذات المعرض، ومقيم بذات القرية أيد ذات المضمون، واتهم المشكو فى حقه بالتسبب في وفاة شقيقهما.

ضبط المتهم وسلاح الجريمة 
تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، وبإرشاده تم ضبط السلاح الأبيض المستخدم " تم التحفظ عليه ".

وتحرر عن ذلك المحضر رقم ۹۷۰٤/ ۲۰۲۴ جنح قسم ميت غمر، وجارى العرض على النيابة العامة
 

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الدقهلية النيابة العامة حسام عبد العزيز رئيس المباحث دقادوس قسم شرطة ميت غمر قسم ميت غمر أمن الدقهلية محافظة الدقهلية

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