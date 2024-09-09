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مياه الفيوم: فريق التفتيش الفنى يتابع محطات وروافع قريتي طبهار والعجميين

محطات الصرف بالفيوم،
محطات الصرف بالفيوم، فيتو

تفقد فريق التفتيش الفنى بإدارة الرقابة والمتابعة بشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، اليوم الاثنين، محطات وروافع الصرف الصحي بقريتى العجميين وطبهار بمركز أبشواى، بحضور الدكتور جمال جابر رئيس قطاع الصرف الصحي والعقيد محمد كمال مدير عام السلامة والصحة المهنية والمهندسة سناء أبوبكر رئيس صيانة الصرف الصحي بمركز أبشواى.

 خريطة الجولة بالمحطات والروافع

شملت الجولة المرور على محطات وروافع الصرف الصحي بقريتى العجميين وطبهار، وهي محطة الرفع الرئيسية بالعجميين، محطة صرف العجميين الفرعية وتستقبل تصرفات المواطنين بقرية العجميين، التى تقدر بنحو 10 آلاف متر مكعب يوم،ومحطة صرف طبهار الرئيسية، ومحطة صرف طبهار الفرعية رقم 1، وصرف طبهار الفرعية رقم 2 وتستقبل تصرفات المواطنين بقرية طبهار،  بنحو 9 آلاف متر مكعب يوم.

"كما شملت الجولة غرف المولدات الكهربائية والطلمبات والبيارات والباسكت والشبك وغرف المحابس ولوحات التشغيل للتأكد من جاهزيتها واستقبالها كافة تصرفات المواطنين من المياه، والعمل على مدار 24 ساعة دون توقف، حتى لا تتأثر الخدمة وتضم المحطات  15 طلمبة،  ما بين غاطسة ورأسية، و4 مولدات كهربائية،  تعمل كاحتياطى فى حال  انقطاع الكهرباء،  بجانب المراقبة والمتابعة المستمرة من جانب إدارة التفتيش الفنى لمراجعة كافة الإجراءات التشغيلية المعمول بها داخل المحطات والروافع، والتأكد من جاهزية المعدات والمولدات والطلمبات للعمل وصيانتها بصفة دورية حتى لا تتأثر الخدمة.

الالتزام باستخدام أدوات الصحة والسلامة المهنية

وتم التشديد علي  العاملين داخل المحطات التزامهم بالزى الخاص بشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، أثناء تنفيذ المهام الوظيفية، والالتزام باستخدام أدوات ومهمات السلامة والصحة المهنية التى توفر بيئة عمل مناسبة للعاملين لحمايتهم من كافة أشكال المخاطر،  خاصة عمال الشبكات أثناء أعمال التطهير أو الانسدادات والطفوحات التى تطرأ على الشبكة،  كما تم التزامهم بوضع العلامات الارشادية اللازمة ومراجعة الإضاءة والنظافة العامة للمحطات والمعدات، والإسراع في تنفيذ كافة أعمال الصيانة والإصلاح الفورى لكافة الأعطال داخل المحطات.

العمل الجماعي لسرعة إنجاز المهام

وشددت اللجنة  على ضرورة العمل الجماعى والتحلى بروح الفريق الواحد، والعمل بإخلاص والتفانى فيه والالتزام بمتطلبات العمل الوظيفية كلا فى مجال تخصصه، خاصة وأننا نقدم خدمات للمواطنين لضمان خدمة جيدة تليق بأحلام وتطلعات المواطن.

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