مياه الفيوم تنظم ندوة لتعليم السباكة والتوعية بمشروعاتها بقرية العزب

نظمت إدارة التوعية بشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، بالتعاون مع بعض منظمات المجتمع المدني، ندوة لتعريف بمبادرة "بداية جديدة " وأثرها على الإنسان المصرى بجانب تنفيذ ورشة عمل لتعليم السيدات مبادئ أعمال السباكة، بمقر جمعية تنمية المجتمع بقرية العزب، التابعة لمركز الفيوم.

اهداف ندوة تعليم السباكة والتوعية بمنشآت البنية التحتية بقرية العزب

وتهدف الندوة إلي توعية المواطن وزيادة معرفته، بكافة أنواع مشروعات البنية التحتية التي تنفذها الدولة في مجالات مياه الشرب والصرف الصحى، وحجم الاستثمارات الضخمة التى توجها الدولة لتوفير حياة كريمة وبيئة صحية أمنة، وطرق الحفاظ عليها ويتم ذلك من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة التوعوية وورش تعليم السباكة التى تستهدف فئات المجتمع المختلفة، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، والجمعيات التعلية، والمجلس القومى للمرأة، منطقة الفيوم الثقافية، ومديرية الصحة، والتربية والتعليم، والأوقاف، والأزهر الشريف، والكنيسة، وهيئة محو الأمية.

حملات طرق الابواب للتوعية بمشروعات توسعات الصرف الصحي

وكانت قد نظمت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، 10 حملات لطرق الأبواب بالقري المنفذ بها مشروعات توسعات الصرف الصحي، للتوعية بأهمية المشروعات وحث المواطنين علي التعاون مع الشركات المنفذة ، تضمنت الحملات أنشطة توعية ولقاءات بالمواطنين ولصق بوسترات بالقري، ويشارك في تمويل مشروعات توسعات الصرف الصحي كل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD وبنك الاستثمار الأوروبي EIP ومنحة من دول الجوار.

الهدف من حملات طرق الابواب

و تهدف الحملات الي تعريف المواطنين بالمشروعات الجاري تنفيذها بقراهم، وتعريفهم بآلية الشكاوى وكيفية التواصل مع الشركة حالة حدوث أي شكوى متعلقة بتنفيذ الأعمال، لضمان عدم وقوع أي أضرار على المواطنين أوالعاملين بالمشروعات الجاري تنفيذها.

وحث المواطنين على الحفاظ على المشروعات وتعاون جميع الأطراف لضمان الانتهاء من الأعمال في موعدها المحدد وفق الجدول الزمني حتى يتسنى للمواطنين الاستفادة من تلك المشروعات في أقرب وقت ممكن.

القري التي تم تنظيم الحملات بها

شملت الحملات قرى أبو شنب والعجميبن عثمان عيد والمرجاوية وقصر بياض بمركز ابشواي، وقرى سعد روبي - خلوصي - فانوس - الأصفر - البرسلي بمركز طاميه وقرية عثمان عبد الحي المتابعة للوحدة المحلية بقرية العدوة وقرية بني صالح بمركز الفيوم وقري دوار جبلة - راحيل - السعيدية بمركز سنورس

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