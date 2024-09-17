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رياضة

تريزيجيه يعلق على خسارة الريان أمام الهلال في دوري أبطال آسيا

محمود حسن تريزيجيه
محمود حسن تريزيجيه

علق محمود حسن تريزيجيه، لاعب منتخب مصر والريان القطري، على خسارة فريقه أمام الهلال السعودي، بنتيجة 1 / 3 في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بـ دوري أبطال آسيا للموسم الجديد 2024-2025.

وقال تريزيجيه خلال تصريحات عبر قناة بي إن سبورت بعد المباراة: "حزين على خسارة الريان، لكن كنا نواجه الهلال فريق كبير ومحترم وقوي، حاولنا كثيرًا والمقبل سيكون أفضل، الريان فريق كبير والمباريات المقبلة ستكون أفضل".

وأكمل: "دائمًا نلعب على المكسب، حتى إذا واجهنا منتخب العالم، هذه أول مباراة في البطولة ومتبقي مباريات كثيرة ونستطيع أن نعوض في المواجهات القادمة".

وكانت قرعة دوري أبطال آسيا، أوقعت الريان، في مواجهة بيرسبوليس - الهلال - الاستقلال - الأهلي ( على أرضه في قطر) - باختاكور - العين - النصر - الوصل (خارج قطر).

ومن المقرر أن يتأهل أفضل ثمانية فرق إلى دور الـ16.

وخسر الريان القطري المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخب مصر محمود تريزيجيه بثلاثية مقابل هدف أمام الهلال السعودي في مواجهة الفريقين في الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة للموسم الحالي 2024/2025.

وسجل ثلاثية الهلال كل من سافيتش وكانسيلو وماركوس ليوناردو فيما سجل جوديس هدف الريان الوحيد بالشوط الثاني.

 

تشكيل الريان القطري ضد الهلال السعودي

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تشكيل الهلال ضد الريان 

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وأعلن نادي الريان القطري بشكل رسمي ضم محمود حسن تريزيجيه لاعب المنتخب الوطني قادما من صفوف فريق طرابزون التركي.

تريزيجيه يقود الريان القطري ضد الهلال السعودي في دوري أبطال آسيا

دوري أبطال آسيا، الهلال السعودي يهزم الريان القطري 3-1

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تريزيجيه يقود الريان القطري ضد الهلال السعودي في دوري أبطال آسيا

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