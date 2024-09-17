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رياضة

دوري أبطال آسيا، الهلال السعودي يهزم الريان القطري 3-1

الهلال الريان
الهلال الريان

دوري أبطال آسيا، خسر الريان القطري المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخب مصر محمود تريزيجيه بثلاثية مقابل هدف أمام الهلال السعودي في مواجهة الفريقين في الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة للموسم الحالي 2024/2025.

 

وسجل ثلاثية الهلال كل من سافيتش وكانسيلو وماركوس ليوناردو فيما سجل جوديس هدف الريان الوحيد بالشوط الثاني.

 

تشكيل الريان القطري ضد الهلال السعودي

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تشكيل الهلال ضد الريان 

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وأعلن نادي الريان القطري بشكل رسمي ضم محمود حسن تريزيجيه لاعب المنتخب الوطني قادما من صفوف فريق طرابزون التركي.

وكان محمود حسن تريزيجيه،  اجتاز الفحص الطبى فى نادى الريان القطري قادما من فريق طرابزون التركي.

وقاد تريزيجيه فريقه للفوز الأول على نظيره الشحانية بنتيجة 4ـ2 في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري القطري على استاد أحمد بن علي المونديالي، في الأسبوع الرابع من الدوري القطري.

وسجل محمود حسن تريزيجيه هدفه الأول رفقة فريق الريان في مرمى الشحانية في الدقيقة 5، وسجل غيديس الهدف الثاني والرابع للريان في الدقيقة 9، 4+45 وجاء الهدف الثالث عن طريق جوليان دي سرت في الدقيقة 15.

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