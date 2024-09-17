تريزيجيه يقود الريان القطري ضد الهلال السعودي في دوري أبطال آسيا

دوري أبطال آسيا، يخوض الريان القطري المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخب مصر محمود تريزيجيه، مواجهة قوية اليوم الثلاثاء أمام فريق الهلال السعودي في الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة للموسم الحالي 2024/2025.

تشكيل الريان القطري ضد الهلال السعودي

تشكيل الهلال ضد الريان

ومن المقرر أن تقام مباراة الريان القطري والهلال السعودي في الـ7 مساء بتوقيت القاهرة.

وأعلن نادي الريان القطري بشكل رسمي ضم محمود حسن تريزيجيه لاعب المنتخب الوطني قادما من صفوف فريق طرابزون التركي.

وكان محمود حسن تريزيجيه، اجتاز الفحص الطبى فى نادى الريان القطري قادما من فريق طرابزون التركي.

وقاد تريزيجيه فريقه للفوز الأول على نظيره الشحانية بنتيجة 4ـ2 في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري القطري على استاد أحمد بن علي المونديالي، في الأسبوع الرابع من الدوري القطري.

وسجل محمود حسن تريزيجيه هدفه الأول رفقة فريق الريان في مرمى الشحانية في الدقيقة 5، وسجل غيديس الهدف الثاني والرابع للريان في الدقيقة 9، 4+45 وجاء الهدف الثالث عن طريق جوليان دي سرت في الدقيقة 15.