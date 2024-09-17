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رياضة

شذى حسام لاعبة المشروع القومي للموهبة تحصد ذهبية البطولة العربية لألعاب القوى

شذى حسام لاعبة المشروع
شذى حسام لاعبة المشروع القومي تحصد ذهبية البطولة العربية

فازت شذى حسام أحمد، لاعبة المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، بالميدالية الذهبية في سباق 100 متر جري، في البطولة العربية العاشرة للناشئين والناشئات والتي أقيمت باستاد الملك فهد بمدينة الطائف في السعودية.

ونجحت شذى حسام في تحقيق المركز الأول والميدالية الذهبية في سباق 100 جري بزمن قدره (12.14)، كما فازت اللاعبة بالمركز الثاني والميدالية الفضية فى سباق 200 م بزمن قدره ( 25.23)، بالإضافة إلى حصد المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق التتابع المتنوع.

شذى حسام لاعبة المشروع القومي للموهبة تحصد ذهبية البطولة العربية لألعاب القوى

ورافق اللاعبة الدكتور وسام سيد أحمد المدير الفني للمنتخب الوطني والمدير الفني للمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي.

شذى حسام لاعبة المشروع القومي للموهبة تحصد ذهبية البطولة العربية لألعاب القوى

ويعد المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي أحد المشروعات الواعدة للرياضة المصرية في مختلف الألعاب الرياضية، كما يعد واحدًا من الأهداف الاستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة في مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية ضمن توجيهات القيادة السياسية بتكثيف العمل في هذا الشأن.

شذى حسام لاعبة المشروع القومي للموهبة تحصد ذهبية البطولة العربية لألعاب القوى

وزير الرياضة يتدخل لحل أزمة الاستقالات داخل اتحاد اليد

فيما عقد  الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد  وآمال خليفة المدير التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة اليد والدكتور محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد والكابتن عمرو صلاح أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد جلسة ودية بصالة حسن مصطفي بمدينة ٦ أكتوبر تم خلالها إنهاء الأزمة المتعلقة بالاستقالة التي تقدم بها عمرو صلاح أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد  وإثنائه  عن الاستقالة  التي كان تقدم بها  .

وفي سياق متصل تابع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي والدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد من المدرجات  المباراة الودية لمنتخبنا القومي المصري لكرة اليد للكراسي المتحركة أمام نظيره الأمريكي والتي انتهت بفوز المنتخب المصري والذي يستعد لخوض منافسات بطولة العالم للكراسي المتحركة والتي تنطلق يوم الثلاثاء المقبل بمشاركة ٨ دول في الفترة من ١٧ سبتمبر حتي ٢١ سبتمبر الجاري.

وزير الرياضة ورئيس الاتحاد الدولي لليد يفتتحان بطولة العالم للكراسي المتحركة اليوم

إخفاق جديد، منتخب شباب ألعاب القوى يحتل المركز الرابع في البطولة العربية

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