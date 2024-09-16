إخفاق جديد، منتخب شباب ألعاب القوى يحتل المركز الرابع في البطولة العربية

ألعاب القوى، تعرض المنتخب الوطني لألعاب القوى للشباب لإخفاق جديد خلال مشاركته في منافسات البطولة العربية التي أقيمت مؤخرا في السعودية.

واحتل المنتخب الوطني المركز الرابع في الترتيب العام للبطولة بـ14 ميدالية متنوعة بواقع 7 ذهبيات و6 فضيات وبرونزية وحيدة.

وجاء جدول ترتيب الميداليات كالتالي:

وجاء المنتخب المغربي في المركز الأول بـ31 ميدالية متنوعة بواقع 10 ذهبيات و13 فضية و8 برونزيات.

فيما حل المنتخب الجزائري في المركز الثاني بـ18 ميدالية، ثم السعودية بـ21 ميدالية.