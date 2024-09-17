محافظ كفر الشيخ يشهد إطلاق المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان

شهد اللواء علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، انطلاق مسيرة المشى للموهوبين من المشروعات التجريبية للنشء من مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، بحضور الدكتور عمرو البشبيشي نائب المحافظ والعميد مصطفي شوقي المستشار العسكري، والدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة ومصطفى غريب وكيل المديرية للشباب وعبد المنعم الكناني وكيل المديرية للرياضة والدكتور إبراهيم شلبى ممثل وزارة الشباب والرياضة، بمشاركة 500 من الموهوبين من فرق الكورال والموسيقى والمسرح وفتيات ريحانة والكشفيين والهوايات الرياضية، المسيرة اطلقتها وزارة الشباب والرياضة ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة" برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

استمرار مبادرة بداية جديدة ل 100 يوم بالمحافظات

قال اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، إن مبادرة "بداية جديدة" تستمر لمدة 100 يوم فى جميع محافظات مصر وتتمثل المحاور الرئيسية للمبادرة في خمسة محاور، هى تعزيز الأمن القومي، بناء الإنسان المصري، تطوير اقتصاد تنافسي، تحقيق الاستقرار السياسي، كما تركز على تحسين النظام الصحي، وتوفير تعليم أفضل، تأمين فرص العمل اللائق، تعزيز الحماية الإجتماعية.

انضمت المسيرة لإصطفاف القطاعات الخدمية أمام ديوان المحافظة والميدان المحيط بها، ضمت المسيرة موهوبى المشروعات التجريبية بمراكز الشباب و

أعضاء الفرق الكشفية وأعضاء مشروع شباب يدير شباب لتنظيم الحدث، بحضور مديرى الإدارات الفنية والعلاقات العامة والمكتب الفنى وفرق عمل الإدارات بالمديرية ومديرى الإدارات الفرعية ومدربى الشعب التجريبية للنشء.