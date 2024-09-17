لمنع تراكم المياه بالشوارع.. تطهير صفايات الأمطار في كفر الشيخ

قال جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، أنه يتم حاليا تطهير صفايات الأمطار للمرة الثانية والقيام بتجربة حية بضخ المياه بها بمناطق مختلفة بأنحاء المدينة، إذ قام جهاز النظافة والتجميل ورؤساء الأحياء بسرعة اعادة تطهير جميع صفايات الأمطار بجميع أنحاء المدينة، ومازال العمل مستمرا تباعا حتى الإنتهاء والقيام بتجربة حية بضخ المياه بصفايات الأمطار بعد التطهير للتأكد من جاهزيتها لاستيعاب مياه الأمطار، ويأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء علاء عبد المعطى، محافظ كفرالشيخ، بتحسين المرافق والخدمات للمواطنين والتواصل معهم ميدانيًا.

واضاف ساطور، أنه قد تم التنسيق مع شركة الصرف الصحى بدسوق برئاسة المهندس هانى البسيونى، مدير المنطقة، ومسئولى الصرف الصحى بالمدينة والقرى للقيام بحملات لتطهير خطوط الصرف وصفايات المطر، بالإضافة لقيام نواب رئيس المدينة وروساء الاحياء والقرى للقيام بجولات لمحطات الصرف الصحى بنظاق مركز ومدينة دسوق للوقوف على سير العمل بها وتواجد النوتيجية الليلة وتشغيل المحطات بكامل طاقتها واتخاذ كافة التدبير اللازمة لمواجهة الأمطار والسيول، ومازال العمل مستمرا تباعا يوميا حتى الانتهاء الكامل قبل حلول فصل الشتاء وكذا تطهير البيارات الرئيسة للمحطات مع الخطوط الرئيسية.

حملات نظافة يومية بدسوق

وأكد جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، أنه أيضا يتم العمل بمنظومة النظافة بأحياء دسوق ورفع كفاءة الحدائق والمنتزهات العامة، وحملة النظافة الشاملة من رفع القمامة والأتربة غسيل الأرصفة وري أحواض الزهور ورفع كفاءة الحدائق والمنتزهات العامة، وتقليم وتهذيب الأشجار بالحدائق العامة والميادين وجميع المداخل والمخارج والأحواض الزراعية بمنتصف الطرق والنخيل ومتابعة أعمال تجديد زراعات الاحواض الزراعية ومتابعة اعمال تنظيف الأحواض والحشائش وأعمال الرى وذلك لرفع كفاءة الحدائق العامة وتجميل شوارع المدينة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.