هالاند يتقدم تشكيل مانشستر سيتي ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي ، يقود إيرلينج هالاند هجوم مانشستر سيتي أمام برينتفورد، اليوم السبت، في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما يبدأ لاعب الوسط الألماني إلكاي جوندوجان في التشكيلة الأساسية للسيتزنز، وذلك للمرة الأولى منذ عودته للفريق السماوي هذا الصيف.

تشكيل مانشستر سيتي ضد برينتفورد

حراسة المرمى: إيدرسون

الدفاع: ووكر - ستونز - أكانجي - لويس

الوسط: جوندوجان - كوفاسيتش - دي بروين

الهجوم: جريليش - هالاند - سافينيو