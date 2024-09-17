الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الحكومة الجزائرية تتقدم باستقالتها، والرئيس تبون يأمر بتأجيل القرار

تبون، فيتو
تبون، فيتو

أفاد بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية، مساء اليوم، إن رئيس الوزراء نذير العرباوي، قدم استقالته إلى الرئيس عبد المجيد تبون.

رئيس الحكومة الجزائرية نذير العرباوي يتقدم بالاستقالة

وحسب بيان للرئاسة، أن رئيس الوزراء الجزائري، نذير العرباوي، قدم استقالة الحكومة، لكن الرئيس عبد المجيد تبون أمر بتأجيل القرار لمواصلة العمل في ملفات عاجلة تتطلب دراية بالوضع من الوزراء الحاليين.

وجاء هذا القرار، لضمان بداية العام الدراسى، الجامعي، المهني والدخول الاجتماعي، وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025، قبل عرضه على البرلمان.

وأكد الرئيس الجزائري عبد الجيد تبون، أن هذه الملفات المستعجلة تتطلب دراية الوضع من الوزراء الحاليين.

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يؤدي اليمين الدستورية

وباشر الرئيس الجزائري اليوم مهما عمله رسميا، ولدى وصوله إلى مقر رئاسة الجمهورية، استعرض تشكيلة من الحرس الجمهوري أدت له التحية الشرفية وحيا الراية الوطنية، ليتوجه بعدها إلى مكتبه بمقر الرئاسة.

وقد أدى رئيس الجمهورية المنتخب، عبد المجيد تبون، بقصر الأمم، اليمين الدستورية، رئيسا  للجمهورية لولاية رئاسية جديدة.

وأدى رئيس الجمهورية، اليمين الدستورية، تطبيقا لأحكام المادة 89 من الدستور، بعد إعادة انتخابه لعهدة رئاسية ثانية في الانتخابات التي جرت يوم 7 سبتمبر 2024.

المحكمة الدستورية بالجزائر تعلن عبد المجيد تبون رئيسا لفترة ثانية

أبو الغيط يهنئ عبد المجيد تبون بإعادة انتخابه رئيسًا للجمهورية الجزائرية لولاية ثانية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

 

 

الرئاسة الجزائرية نذير العرباوي عبد المجيد تبون رئيس الوزراء الجزائري الحرس الجمهوري اليمين الدستورية تبون

مواد متعلقة

سطور من حياة عبد المجيد تبون رئيس بلد المليون شهيد (إنفوجراف)

نتائج أولية، هيئة الانتخابات الجزائرية: اقتراب الرئيس عبد المجيد تبون من ولاية جديدة

الجزائريون يصوتون لاختيار الرئيس الجديد اليوم.. 24 مليون ناخب وتوقعات بفوز "تبون"

لتقديم العون وليس الحرب، توضيح تصريحات تبون عن إرسال الجيش الجزائري إلى غزة (فيديو)

الأكثر قراءة

بعد طحنها في الخلاط، تفاصيل جديدة بشأن مقتل ملكة جمال سويسرا

السيطرة على عاصمة الحبشة، الأمهرا تربك آبي أحمد وتقترب من أديس أبابا (فيديو)

خريف 2024، منخفض جوي شديد البرودة وعواصف رعدية

اتحاد الكرة يوضح سبب إقامة مباراة الزمالك والشرطة الكيني بدون جمهور

الأرصاد تحذر من سيول تضرب هذه المناطق خلال الخريف وتكشف الأسباب

أسعار الأسماك اليوم، البلطي يرتفع لـ 90 جنيهًا في سوق العبور

بعد استغناء بيراميدز عنه، أحمد فتحي يربط قرار اعتزاله الكرة بهذا الأمر

وزير الصحة: نخطط لزيادة عمر المواطن لـ 79 سنة بحلول 2030

منوعات

المزيد

أسعار الأدوات المدرسية،٩٠ جنيها لعلبة الأقلام الجاف و25 للألوان المائية "فيديو وصور"

بريطانيا تدرس فرض حظرا على التدخين فى شرفات المطاعم والحانات

حيد الجزيل، قرية يمنية من القصص الخيالية فى تاريخ الشرق الأوسط

بعد طحنها في الخلاط، تفاصيل جديدة بشأن مقتل ملكة جمال سويسرا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الثلاثاء 17- 09- 2024 عالميا

أسعار الأسماك اليوم، البلطي يرتفع لـ 90 جنيهًا في سوق العبور

استقرار أسعار الأرز المحلي اليوم الثلاثاء 17- 09- 2024 في الأسواق

أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

أسعار اشتراكات المترو للطلاب في العام الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القرع العسلي في المنام وعلاقتها بالاستقرار والراحة النفسية

خالد الجندي عن أستاذ بالأزهر حلل السرقة: "ده زعيم عصابة" (فيديو)

مقدمات تحريم الخمر، تفسير الشعراوي للآية 67 من سورة النحل (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية