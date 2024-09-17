الحكومة الجزائرية تتقدم باستقالتها، والرئيس تبون يأمر بتأجيل القرار

أفاد بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية، مساء اليوم، إن رئيس الوزراء نذير العرباوي، قدم استقالته إلى الرئيس عبد المجيد تبون.

رئيس الحكومة الجزائرية نذير العرباوي يتقدم بالاستقالة

وحسب بيان للرئاسة، أن رئيس الوزراء الجزائري، نذير العرباوي، قدم استقالة الحكومة، لكن الرئيس عبد المجيد تبون أمر بتأجيل القرار لمواصلة العمل في ملفات عاجلة تتطلب دراية بالوضع من الوزراء الحاليين.

وجاء هذا القرار، لضمان بداية العام الدراسى، الجامعي، المهني والدخول الاجتماعي، وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025، قبل عرضه على البرلمان.

وأكد الرئيس الجزائري عبد الجيد تبون، أن هذه الملفات المستعجلة تتطلب دراية الوضع من الوزراء الحاليين.

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يؤدي اليمين الدستورية

وباشر الرئيس الجزائري اليوم مهما عمله رسميا، ولدى وصوله إلى مقر رئاسة الجمهورية، استعرض تشكيلة من الحرس الجمهوري أدت له التحية الشرفية وحيا الراية الوطنية، ليتوجه بعدها إلى مكتبه بمقر الرئاسة.

وقد أدى رئيس الجمهورية المنتخب، عبد المجيد تبون، بقصر الأمم، اليمين الدستورية، رئيسا للجمهورية لولاية رئاسية جديدة.

وأدى رئيس الجمهورية، اليمين الدستورية، تطبيقا لأحكام المادة 89 من الدستور، بعد إعادة انتخابه لعهدة رئاسية ثانية في الانتخابات التي جرت يوم 7 سبتمبر 2024.