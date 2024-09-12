الخميس 12 سبتمبر 2024
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أخبار مصر

السيسي يهنئ نظيره الجزائري لفوزه بولاية رئاسية جديدة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا، مساء اليوم الخميس، بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، هنأه خلاله على فوزه بولاية رئاسية جديدة.

وأعرب الرئيس السيسي، عن خالص تمنياته للرئيس الجزائري بالتوفيق والسداد، وهو ما ثمنه الرئيس تبون، مؤكدًا اعتزاز بلاده بالروابط التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، والحرص على مواصلة تعزيز علاقات التعاون بينهما.

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الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجزائر عبد المجيد تبون

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