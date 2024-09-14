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خارج الحدود

المحكمة الدستورية بالجزائر تعلن عبد المجيد تبون رئيسا لفترة ثانية

تبون، فيتو
تبون، فيتو

 أعلنت المحكمة الدستورية بالجزائر النتائج النهائية لانتخابات الرئاسة التى أجريت السبت الماضى، وذلك بعد الفصل فى الطعون المقدمة، وأكدت فوز الرئيس عبد المجيد تبون بفترة رئاسية ثانية.

وقال رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، إن المترشح عبد المجيد تبون تحصل على الأغلبية المطلقة من الأصوات المعبر عنها، وعليه أعلنت المحكمة الدستورية عبد المجيد تبون رئيسا لفترة ثانية.

وأشار إلى أن عبد المجيد تبون، حصل على عدد أصوات بلغ 7 ملايين و976 ألفا و291 صوتا، وهو ما يمثل نسبة 84.30 بالمائة من الأصوات.

                                                                                                 

فوز عبد المجيد تبون بالانتخابات الرئاسية الجزائرية

وأضاف رئيس المحكمة الدستورية، أن المترشح حساني شريف عبد العالي، قد تحصل على نسبة 9.56 بالمائة من الأصوات. فيما تحصل المترشح أوشيش يوسف على نسبة 6.14 بالمائة.

وبلغت نسبة المشاركة العامة في الانتخابات الرئاسية لـ7 سبتمبر الجاري، 46.10 بالمائة، وبلغ عدد الأصوات الملغاة 1 مليون و764 ألفا و637 صوتا، حسب ذات المسؤول.

ولفت عمر بلحاج، إلى أن هذه النتائج، جاءت بعد الإطلاع على الطعنين المودعين لدى المحكمة الدستورية. واللذين تم قبولهما من حيث الشكل ومن حيث الموضوع. وتم تقديمهما من طرف المترشحين عبد العالي حساني، ويوسف أوشيش. بخصوص النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية. وكذا بعد الإستماع للأعضاء المقررين ومعاينة مختلف الوثائق الانتخابية، وبعد تصحيح وضبط النتائج النهائية للإقتراع.

كما هنأ رئيس المحكمة الدستورية، الشعب الجزائري، على إنجاح هذا الموعد الانتخابي الهام. وتوجه لرئيس الجمهورية المنتخب بتهانيه الحارة متمنيا له كل التوفيق والسداد في أداء مهامه النبيلة.

 

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