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خارج الحدود

أبو الغيط يهنئ عبد المجيد تبون بإعادة انتخابه رئيسًا للجمهورية الجزائرية لولاية ثانية

أحمد أبو الغيط الأمين
أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، فيتو

بعث أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، اليوم الإثنين، خطاب تهنئة إلى الرئيس عبد المجيد تبون بمناسبة تجديد ثقة الشعب الجزائري بإعادة انتخابه رئيسًا للجمهورية لفترة ثانية، مؤكدًا دعم الجامعة العربية للجزائر في مسيرتها التنموية وفي كل ما يلبي طموحات الشعب الجزائري الكريم.

وصرح المستشار جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بأن الأمين العام أشاد في خطاب التهنئة بالدور الفعال الذي تلعبه الدبلوماسية الجزائرية في دعم القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، في المحافل الدولية، لاسيما خلال عضويتها الحالية في مجلس الأمن، متمنيًا كل التوفيق لفخامة الرئيس في قيادة مسيرة التنمية والتقدم.

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