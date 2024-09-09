أبو الغيط يهنئ عبد المجيد تبون بإعادة انتخابه رئيسًا للجمهورية الجزائرية لولاية ثانية

بعث أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، اليوم الإثنين، خطاب تهنئة إلى الرئيس عبد المجيد تبون بمناسبة تجديد ثقة الشعب الجزائري بإعادة انتخابه رئيسًا للجمهورية لفترة ثانية، مؤكدًا دعم الجامعة العربية للجزائر في مسيرتها التنموية وفي كل ما يلبي طموحات الشعب الجزائري الكريم.

وصرح المستشار جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بأن الأمين العام أشاد في خطاب التهنئة بالدور الفعال الذي تلعبه الدبلوماسية الجزائرية في دعم القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، في المحافل الدولية، لاسيما خلال عضويتها الحالية في مجلس الأمن، متمنيًا كل التوفيق لفخامة الرئيس في قيادة مسيرة التنمية والتقدم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو) أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.طية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ،