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إيد في إيد هننجح أكيد، ندوة عن جودة التعليم في الوادي الجديد

النيل للإعلام بالوادي
النيل للإعلام بالوادي الجديد، ڤيتو

افتتح مركز النيل للإعلام بمحافظة الوادى الجديد، فعاليات اليوم الأول من ورشة العمل جودة التعليم وتحقيق التنميه المستدامة، وذلك استمرارا لفعاليات الحملة التى أطلقها قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات، والتى تهدف الى نشر الوعية باهميه المشاركة فى المبادرات الرئاسية.

شارك في الورشة جمهور من قيادات التربية والتعليم من الموجهين والموجهات ومديرى ووكلاء المدارس ومعلمين ومعلمات واخصائيين نفسيين واجتماعيين واعضاء مجالس الآباء والأمناء وممثلين من قطاع الصحه وقطاع الأزهر وبعض القطاعات الأخرى.

وأوضحت دعاء سعد مدير مركز النيل للإعلام بالوادي الجديد، فى كلمتها الافتتاحية أهمية المشاركة فى المبادرات الرئاسية التى تهدف إلى تحقيق حياة كريمة للمواطن فى المقام الاول ومشاركة المواطن فى التنمية المستدامة للمجتمع، مؤكدة على أهمية التعليم فى بناء الإنسان والنهوض بالمجتمعات وتقدمها.

ومن جانب آخر تحدث وصفى حسن مدير عام إدارة الخارجة التعليمية حول السياسات الجديدة للتعليم فى ضوء تطوير العملية التعليمية حيث أوضح المحاور التالية:

المرحلة الابتدائية ونظام التقويم الجديد. 

المرحلة الإعدادية والتغيير الذى تم فى مناهج المرحلة الأولى ونظام التقييم.

التغييرات فى مناهج الثانوية العامة.

آليات سد العجز فى معلمى بعض المواد.

العودة إلى نظام المجاميع بالمدارس للحد من الدروس الخصوصية.

ومن جانب آخر تحدث الدكتور إبراهيم محمد مدير عام ادارة التثقيف الصحى بصحة الوادي الجديد،  عن المبادرات الرئاسية الصحيه لطلاب المدارس والتى منها:

اكتشاف امراض سوء التغذية (الانيميا والسمنه والتقزم ) لطلاب المرحلة الابتدائيه

الفحص الطبى الشامل لطلاب الصفوف الاولى بالمراحل المختلفة.

كما تحدث عن أهداف الصحه المدرسيه واهميتها فى رعاية الطلاب ووقايتهم من الاصابه بالامراض.

وحضر اللقاء ا. محمد شوقى مدير مرحلة التعليم الاعدادى نائبا عن مدير عام التربية والتعليم، هذا وأدار اللقاء جريس شنودة الاعلامى بمركز النيل للاعلام تحت إشراف دعاء سعد مدير المركز.

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