«الوادي الجديد» تستعد للتشغيل التجريبي للعاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة (صور)

تفقّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، صباح اليوم، العاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة، يرافقه سيد محمود سكرتير عام المحافظة، وإبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد وعددٌ من التنفيذيين المعنيين.

وشدّد محافظ الوادي الجديد، على الانتهاء من انتقال العاملين بالمديريات والجهات الحكومية وبدء التشغيل التجريبي للمقرّات قبل انتهاء الشهر الحالي؛ للتأكد من جاهزية المرافق وتوفير احتياجات منظومة العمل استعدادًا للافتتاح الرسمي، كما وجّه بالانتهاء من إنشاء مظلات بمناطق انتظار السيارات واستغلال أسطحها في تركيب ألواح طاقة شمسية لخدمة العاصمة.

وتواصل محافظة الوادي الجديد، العمل حاليًا على تنفيذ تجربة مختلفة على تطبيق العاصمة الإدارية الجديدة، من خلال افتتاح أول عاصمة إدارية صغيرة بالمحافظات، وإدارة المديريات التابعة للوزارات المختلفة الخاصة بها، لتقدم خدمات مميكنة المتطورة لأهالي الواحات، اختصار في مكان واحد، كأول تجربة من التجارب على مستوى المحافظات.

وتابع الزملوط: "العاصمة الإدارية بمحافظة الوادي الجديد هي أول عاصمة إدارية ممينة على مستويات المحافظات، تقام على مساحة 101 فدان بمدينة خارج المدينة، وبالتالي أكبر مجمع حكومي لمديريات تابعة للوزارات المختلفة، بعد تطبيق خطة نقلها من مقارها القديمة، كما تضمن المنطقة الكبرى لبنوك بجانب مبنى متميز لهيئة البريد المصري، بالإضافة إلى تنفيذ مجمع كبير لجميع المحاكمات والنيابات، بجانب مقار جديدة للمجلس القومي للمرأة وصلح الضرائب وديوان عام للنظر وغيرها، كما أن العاصمة الإدارية بالوادي الجديد تعمل بالطاقة الشمسية وتعتمد على التحول الرقمي في خدماتها، وننتظر افتتاحها حاليًا".