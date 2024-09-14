معرض للزي المدرسي وشنط ومستلزمات مجانية للطلاب بالوادي الجديد

أعلنت محافظة الوادي الجديد، في بيان رسمي لها، توزيع شنطة مستلزمات مدرسية مجانية لطلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية بقرى المرحلتين الأولى والثانية من قرى الأربعين، وتنظيم معرض للزي المدرسي والأدوات المدرسية بأسعار مخفضة؛ تخفيفًا عن كاهل المواطنين، وتزامنًا مع قرب بداية العام الدراسي الجديد، وذلك من خلال توفير حقائب مدرسية لتوزيعها عليهم بالمجان.

ويأتي ذلك في إطار جهود المحافظة لدعم أهالي قرى الأربعين بمركز باريس، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بالتوسع في مبادرات توفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة للمواطنين بالتزامن مع قرب بدء العام الدراسي الجديد.

وأكد سيد عبدالعزيز وكيل تعليم الوادي الجديد، أن جميع المدارس على مستوى المحافظة انتهت من أعمال الصيانة البسيطة، وجاهزة لاستقبال الطلاب خلال العام الدراسي الجديد 2024 – 2025، مشيرًا إلى أن محافظ الوادي الجديد، شكل لجان للمرور على المدارس للوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال الطلاب، وحصر احتياجاتها.

اعتماد 15 مدرسة بالوادي الجديد

وأعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اعتماد 15 مدرسة بالإدارات التعليمية بالخارجة والداخلة وبلاط وباريس من قِبل الهيئة العامة لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

وأوضح سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادي الجديد، أن المدارس المعتمدة تضم مدارس بمرحلة رياض الأطفال والمرحلتين الابتدائية والإعدادية.