السبت 14 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

معرض للزي المدرسي وشنط ومستلزمات مجانية للطلاب بالوادي الجديد

معرض للزي المدرسي
معرض للزي المدرسي وشنط ومستلزمات مجانية للطلاب

 أعلنت محافظة الوادي الجديد، في بيان رسمي لها، توزيع شنطة مستلزمات مدرسية مجانية لطلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية بقرى المرحلتين الأولى والثانية من قرى الأربعين، وتنظيم معرض للزي المدرسي والأدوات المدرسية بأسعار مخفضة؛ تخفيفًا عن كاهل المواطنين، وتزامنًا مع قرب بداية العام الدراسي الجديد، وذلك من خلال توفير حقائب مدرسية لتوزيعها عليهم بالمجان.

ويأتي ذلك في إطار جهود المحافظة لدعم أهالي قرى الأربعين بمركز باريس، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بالتوسع في مبادرات توفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة للمواطنين بالتزامن مع قرب بدء العام الدراسي الجديد.

 

وأكد سيد عبدالعزيز وكيل تعليم الوادي الجديد، أن جميع المدارس على مستوى المحافظة انتهت من أعمال الصيانة البسيطة، وجاهزة لاستقبال الطلاب خلال العام الدراسي الجديد 2024 – 2025، مشيرًا إلى أن محافظ الوادي الجديد، شكل لجان للمرور على المدارس للوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال الطلاب، وحصر احتياجاتها.

اعتماد 15 مدرسة بالوادي الجديد

 وأعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اعتماد 15 مدرسة بالإدارات التعليمية بالخارجة والداخلة وبلاط وباريس من قِبل الهيئة العامة لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

وأوضح سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادي الجديد، أن المدارس المعتمدة تضم مدارس بمرحلة رياض الأطفال والمرحلتين الابتدائية والإعدادية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الابتدائية والإعدادية الأدوات المدرسية التعليم بالوادى الجديد العام الدراسي الجديد 2024 العام الدراسي الجديد بداية العام الدراسي الجديد توفير المستلزمات المدرسية تعليم الوادى الجديد وكيل تعليم الوادي الجديد

مواد متعلقة

وزير الكهرباء ومحافظ الوادي الجديد يتباحثان تدعيم قطاع الكهرباء بالمحافظة

بالأسماء، وصول 121 بطاقة تموينية جديدة لأهالي الوادي الجديد

الأكثر قراءة

ارتفاع عدد مصابي حادث تصادم قطاري الشرقية لـ 12 شخصا (صور)

أول تحرك من رئيس الوزراء بعد حادث تصادم قطاري الزقازيق

تصادم قطارين أمام الكوبرى الجديد بمدينة الزقازيق (صور)

السكك الحديدية: انتقال فريق من الطوارئ لموقع حادث تصادم قطاري الزقازيق

التحفظ على الصندوق الأسود لقطاري الشرقية لتفريغ بياناتهما وكشف أسباب الحادث

جنون الذهب.. الجرام يقترب من 4000 جنيه منتصف تعاملات اليوم

رفضت مساعدة النقابة، أشرف زكي يكشف تفاصيل الأيام الأخيرة للراحلة ناهد رشدي (فيديو)

إيقاف حركة القطارات بموقع حادث الشرقية وانتقال الدفاع المدنى والشرطة

منوعات

المزيد

مصرع 5 أشخاص بسبب العواصف الممطرة والفيضانات في رومانيا

طبيب يدعو إلى عدم قياس النوم بعدد الساعات

قتلت أزواجها، الشرطة البريطانية تحذر الرجال من الأرملة السوداء

أزمة في كندا بسبب فيلم يتحدث عن الحرب الروسية

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأرز بالسوق المحلية اليوم السبت 14/ 9/ 2024

أسعار السكر بالسوق المحلية اليوم السبت 14 سبتمبر 2024

80 جنيها زيادة فى سعر جرام الذهب خلال أسبوع

سعر القصدير اليوم السبت 14 سبتمبر 2024 فى الأسواق

المزيد

انفوجراف

مصدر للطاقة والدهون الصحية.. فوائد حلوى المولد النبوي (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى تغيظا وزفيرا اللتان وصف الله بهما النار؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

برنامج دين حياة، رمضان البيه يتحدث عن شرط قبول الأعمال من الله (فيديو)

علي جمعة يكشف أسرار رؤية رسول الله في شهر المولد النبوي

المزيد
الجريدة الرسمية