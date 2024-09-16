زيادة الحد الأقصى لتعويض أهالي ضحايا حادث قطار الشرقية لـ50 ألف جنيه
قامت إدارة مجمعة التأمين من أخطار حوادث القطارات ومترو الأنفاق، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لبدء تنفيذ توجيهات الهيئة العامة للرقابة المالية بزيادة مبلغ تعويض حالات الوفاة الناتجة عن حادث تصادم قطاري ركاب بمدينة الزقازيق في الشرقية.
وقالت إدارة المجمعة: كان الحد الأقصى لتعويض الوفيات نتيجة حوادث القطارات أو مترو الأنفاق 30 ألف جنيه، وبناءً على توجيهات الهيئة العامة للرقابة المالية والتي تهدف الي مساندة أهالي المتضررين نتيجة هذا الحادث فقد تم زيادة الحد الأقصى لمبلغ تعويض أهالي المتوفين إلى ٥٠ ألف جنيه لهذا الحادث.
وأعلن علاء الزهيري، رئيس الجمعية العامة لمجمعة التأمين من أخطار حوادث القطارات ومترو الأنفاق، عن اتفاقه مع محمد أبو اليزيد، المدير العام التنفيذي للمجمعة، على قيام المجمعة بمتابعة ظروف وملابسات الحادث، مع سرعة استيفاء المستندات الضرورية بمساعدة هيئة السكة الحديد، لضمان تنفيذ توجيهات الهيئة العامة للرقابة المالية وتقديم الدعم الكامل والمساندة لأهالي المتضررين والوقوف معهم وسداد التعويضات المستحقة.
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