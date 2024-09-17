الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

استعدادا للعام الدراسي الجديد، المترو يطرح استمارة الاشتراك في هذه المحطات

مترو الانفاق
مترو الانفاق

أعلن الخط الأخضر لمترو الأنفاق، الخط الثالث طرح استمارة اشتراك المترو الطلابية للعام الدراسى الجديد بهذه المحطات وفقا للقواعد والأسعار المعلنة من قبل هيئة الأنفاق.

وجاء إعلان الشركة المشغلة للخط الثالث كما يلى 


‎الخط الأخضر الثالث يستعد للعام الدراسي الجديد

‎ومع اقتراب العام الدراسي الجديد، أعلن الخط الأخضر الثالث أن استمارات الاشتراكات للطلاب متاحة منذ يوم الأحد 15 سبتمبر في جميع المحطات، وتسليم كروت الاشتراكات اعتبارًا من 21 سبتمبر في محطات عدلي منصور، هليوبوليس، العباسية والعتبة.

 

وفيما يلي تفاصيل الأسعار الجديدة للاشتراكات ربع السنوية للطلبة بعد الزيادة:

- سعر اشتراكات الطلبة منطقة واحدة: 150 جنيها.

- سعر اشتراكات الطلبة منطقتين: 200 جنيه.

- سعر اشتراكات الطلبة ثلاث / أربع مناطق: 250 جنيها.

- سعر اشتراكات الطلبة  خمس/ 6 مناطق: 300 جنيه.

 

txt

احذر الوقوع فيها، غرامات ومخالفات مترو الأنفاق في جميع الخطوط

txt

إقبال كبير من ركاب مترو الأنفاق على منافذ شراء تذاكر السكك الحديدية

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الخط الثالث للمترو اقتراب العام الدراسي الجديد اشتراك المترو اشتراكات الطلبة الشركة المشغلة للخط الثالث الخط الأخضر الثالث

مواد متعلقة

توصية برلمانية بشأن ملف الدعم ومطالب بالحوكمة

رئيس خطة النواب: إعلان بايدن لتسوية النزاع في غزة بادرة أمل لتخفيف التحديات

هشام آمنة: تنظيم 5 دورات تدريبية لموظفي المحليات

أخبار مصر اليوم: القاهرة تستضيف قمة عربية صينية.. نصيب الفرد من الخبز المدعم بعد ارتفاع سعره.. تحريك أسعار بعض السلع

رئيس الوزراء: الاستعانة في ملف الدعم النقدي بـ"الحوار الوطني".. سداد 20% من متأخرات الشركاء الأجانب.. وتحريك أسعار الكهرباء والخبز الفترة المقبلة

البترول توضح أهم الحقائق عن منظومة الطاقة وسبل مواجهة تحدياتها

التموين تواجه جشع التجار بسياسة "العين الحمرا".. حملات رقابية يومية على الأسواق.. وعقوبات تصل إلى الحبس

الحصاد الأسبوعي لنشاط وزارة الهجرة (إنفوجراف)

الأكثر قراءة

مبلغ ضخم، اتحاد كرة اليد يحرم المنتخب من مكافآت الأولمبياد

للمعتمرين، أسعار باركود بوابة العمرة المصرية للموسم الجديد

قرار عاجل من "تعليم القاهرة" بشأن تنظيم دخول الطلاب ببداية العام الجديد

أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 في الأسواق

التعليم تعلن توزيع منهج العلوم للصف الأول الإعدادي

علاج نهائي لمرض السكر على الأبواب، أستاذ بجامعة هارفارد يزف بشرى سارة ويكشف التطورات

بتكلفة 300 ألف دولار، تفاصيل الزواج الأسطوري لرجل أعمال سوداني بالقاهرة (فيديو)

مصدر طبي: تحسن الحالة الصحية لعامل التحويلة المتهم بحادث الزقازيق واقتياده لقسم الشرطة

ads

منوعات

المزيد

علماء يكتشفون أجساما غامضة تحت سطح المريخ

يوتيبر فيتنامي ينجح في ابتكار يخت طائر من النفايات (فيديو)

بتكلفة 300 ألف دولار، تفاصيل الزواج الأسطوري لرجل أعمال سوداني بالقاهرة (فيديو)

غضب في البيت الأبيض بسبب منشور ماسك حول عدم محاولة اغتيال بايدن وهاريس

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السكر اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 بالسوق المحلي

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 17- 9- 2024 في الأسواق

أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 في الأسواق

استعدادا للعام الدراسي الجديد، المترو يطرح استمارة الاشتراك في هذه المحطات

المزيد

انفوجراف

اخترع نظاما بدائيا للاتصالات حير العالم.. أسباب فشل إسرائيل في القبض على يحيى السنوار (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الخال في المنام وعلاقتها بقدوم مولود جديد

شباب حول الرسول، الوليد بن الوليد "كفَّنه النبيُّ في ثيابه"

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 17-9-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية