استعدادا للعام الدراسي الجديد، المترو يطرح استمارة الاشتراك في هذه المحطات

أعلن الخط الأخضر لمترو الأنفاق، الخط الثالث طرح استمارة اشتراك المترو الطلابية للعام الدراسى الجديد بهذه المحطات وفقا للقواعد والأسعار المعلنة من قبل هيئة الأنفاق.

وجاء إعلان الشركة المشغلة للخط الثالث كما يلى



‎الخط الأخضر الثالث يستعد للعام الدراسي الجديد

‎ومع اقتراب العام الدراسي الجديد، أعلن الخط الأخضر الثالث أن استمارات الاشتراكات للطلاب متاحة منذ يوم الأحد 15 سبتمبر في جميع المحطات، وتسليم كروت الاشتراكات اعتبارًا من 21 سبتمبر في محطات عدلي منصور، هليوبوليس، العباسية والعتبة.

وفيما يلي تفاصيل الأسعار الجديدة للاشتراكات ربع السنوية للطلبة بعد الزيادة:

- سعر اشتراكات الطلبة منطقة واحدة: 150 جنيها.

- سعر اشتراكات الطلبة منطقتين: 200 جنيه.

- سعر اشتراكات الطلبة ثلاث / أربع مناطق: 250 جنيها.

- سعر اشتراكات الطلبة خمس/ 6 مناطق: 300 جنيه.