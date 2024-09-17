دوري أبطال آسيا للنخبة، الوصل الإماراتي يفوز على باختاكور الأوزبكي بهدف

خطف فريق الوصل الاماراتي فوز صعب من فريق باختاكور الأوزبكي بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة النسخة المعدلة من البطولة القارية "دوري أبطال آسيا".

ويلعب كل فريق في الدور الأول لدوري أبطال آسيا للنخبة مع 8 فرق أخرى من أصل 11 فريقا منافسا له وذلك عن منطقة الغرب ويستضيف 4 مباريات على أرضه فيما يخوض مثلها خارج ملعبه.

ويتأهل للدور الثاني أفضل 8 فرق في المجموعة، وتقام بينها مواجهات إقصائية بنظام الدورة المجمعة في دولة واحدة، ومن مباراة واحدة.

ومن المقرر أن تستضيف المملكة العربية السعودية الأدوار النهائية بداية من ربع النهائي على أرضها، خلال شهري أبريل ومايو المقبلين.

وتأهل الوصل لهذه البطولة بعد تحقيق لقب الدوري الإماراتي الموسم الماضي بعد غياب استمر 17 عامًا، وكذلك تأهل باختاكور بصفته بطلًا للدوري الأوزبكي وهو لقبه الخامس تواليًا.