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رياضة

كأس النخبة الآسيوي، أهلي جدة يخطف فوزا صعبا من برسبوليس الإيراني بهدف دون رد

أهلي جدة، فيتو
أهلي جدة، فيتو

كـأس النخبة الآسيوي، فاز فريق أهلي جدة على نظيره برسبوليس الإيراني بهدف دون رد في ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية، ضمن مواجهات دوري أبطال آسيا للنخبة.

أحرز الهدف فرانك كيسي في الدقيقة الأولى من المباراة.

تشكيل أهلي جدة السعودي أمام وبرسبوليس الإيراني

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: علي كجرشي، ديميرال، إيبانيز، عبد الله العمار.

خط الوسط: زياد الجهني، فرانك كيسي، رياض محرز، فراس البريكان.

خط الهجوم: فيرمينيو، إيفان توني.

تشكيل وبرسبوليس الإيراني أمام أهلي جدة السعودي 

وخاض برسبوليس المواجهة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أليكس غونيندوز.

خط الدفاع: ميلاد محمدي، حسين كنعاني، أيوب العملود، جيورجي.

خط الوسط: مسعود ريكي، سوروش رفيعي، وحيد أميري.

خط الهجوم: علي عليبور، فرشاد أحمد زاده، أوستون أورونوف.

كأس النخبة الآسيوي، أهلي جدة السعودي يتقدم على وبرسبوليس الإيراني بهدف في الشوط الأول

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