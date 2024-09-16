كأس النخبة الآسيوي، أهلي جدة السعودي يتقدم على وبرسبوليس الإيراني بهدف في الشوط الأول

كـأس النخبة الآسيوي، تقدم فريق أهلي جدة على نظيره برسبوليس الإيراني بهدف دون رد بالشوط الأول في ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، ضمن مواجهات دوري أبطال آسيا للنخبة.

أحرز الهدف فرانك كيسي في الدقيقة الأولى من المباراة.

تشكيل أهلي جدة السعودي أمام وبرسبوليس الإيراني

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: علي كجرشي، ديميرال، إيبانيز، عبد الله العمار.

خط الوسط: زياد الجهني، فرانك كيسي، رياض محرز، فراس البريكان.

خط الهجوم: فيرمينيو، إيفان توني.

تشكيل وبرسبوليس الإيراني أمام أهلي جدة السعودي

ويخوض برسبوليس المواجهة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أليكس غونيندوز.

خط الدفاع: ميلاد محمدي، حسين كنعاني، أيوب العملود، جيورجي.

خط الوسط: مسعود ريكي، سوروش رفيعي، وحيد أميري.

خط الهجوم: علي عليبور، فرشاد أحمد زاده، أوستون أورونوف.

بطولة دوري أبطال آسيا

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم في نادي أهلي جدة مشواره في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة بمواجهة نظيره فريق برسبوليس الإيراني في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة والرياض.

يطمح الأهلي في تحقيق الفوز في مباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط من أجل مواصلة مشواره بقوة من أجل التأهل لدور المجموعات في البطولة القارية.

ويسعى الألماني ماتياس يايسله لقيادة الأهلي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل مواصلة مشواره بقوة في البطولة القارية التي يشارك فيها الأهلي بعد احتلاله المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي خلال الموسم الماضي.

الأهلي في آخر ظهور له تعادل مع النصر بهدف لمثله في المواجهة القوية التي جمعت بين الفريقين في كلاسيكو الدوري السعودي.